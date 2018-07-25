Кому и сколько

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По инф. vse-dni.ru   
25 Июля 2018 г.
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Согласно информации пресс-службы Пенсионного фонда России, 1 августа 2018 года прибавку к пенсии следует ожидать работающим пенсионерам.

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Пенсионерам, которые продолжают работать, сделают перерасчёт страховой части пенсии с учётом пенсионных баллов, которые были начислены в 2017 году. При перерасчёте максимально может быть учтено три балла.

С 2018 года один пенсионный балл равен 81,49 руб. То есть максимальная прибавка к пенсии может составить 244,47 руб.

При этом следует помнить о норме, которая вступила в силу с 2016 года. Согласно этой норме, страховая часть пенсии для работающих пенсионеров выплачивается без учёта индексации. Поэтому для всех пенсионеров прибавка к пенсии будет различной, поскольку на её размер влияет дата выхода на пенсию.

Для того чтобы с 1 августа 2018 года пенсия была повышена, никаких заявлений подавать в Пенсионный фонд не надо, перерасчёт будет осуществлён автоматически.

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