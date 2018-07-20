ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Кнессет Израиля объявил страну и Иерусалим принадлежащими одной нации. Не все в восторге...
По инф. rosbalt.ru   
20 Июля 2018 г.
Изменить размер шрифта

В Израиле одобрен законопроект «Основной закон: Израиль как национальное государство еврейского народа».

ierusalem 45

В документе подчеркивается, что «право на реализацию национального самоопределения в государстве Израиль есть только у еврейского народа».

Он также постулирует, что столицей страны является «полный и единый» Иерусалим.

Государственным языком остается только иврит, а бывший второй государственный — арабский отныне будет пользоваться лишь «особым статусом».

Предполагается, что документ станет одним из столпов конституции страны.

Палестина назвала этот закон расистским. Из 8 млн жителей Израиля 20% арабы.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 