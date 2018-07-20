Кнессет Израиля объявил страну и Иерусалим принадлежащими одной нации. Не все в восторге...

В Израиле одобрен законопроект «Основной закон: Израиль как национальное государство еврейского народа».

В документе подчеркивается, что «право на реализацию национального самоопределения в государстве Израиль есть только у еврейского народа».

Он также постулирует, что столицей страны является «полный и единый» Иерусалим.

Государственным языком остается только иврит, а бывший второй государственный — арабский отныне будет пользоваться лишь «особым статусом».

Предполагается, что документ станет одним из столпов конституции страны.

Палестина назвала этот закон расистским. Из 8 млн жителей Израиля 20% арабы.

По инф. rosbalt.ru

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