Казахстан: потревожен прах умерших вблизи древнего мавзолея

В Туркестанской области на юге Казахстана строители обнаружили древние захоронения во время рытья котлована для возведения здания восточной бани. Работы велись недалеко от легендарного мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи.

Во время земляных работ были найдены черепа и кости, которым насчитывается несколько сот лет. Однако если для рабочих находка оказалась неожиданной, то для местных жителей место является особо почитаемым. Они рассказывают, что издавна в этом месте традиционно хоронили​ умерших и старались делать это поближе к мавзолею.

«Тревожить прах умерших нельзя. Их нужно завернуть в белую ткань, доставить имаму, прочесть суру Корана и перезахоронить», — цитирует местного жителя телеканал КТК.

После волны возмущения местных жителей строительные работы удалось остановить.

Ранее из-за строительных работ ЮНЕСКО грозило вычеркнуть мавзолей Яссауи из списка охраняемых зон.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ