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Казахстан: потревожен прах умерших вблизи древнего мавзолея
По инф. rosbalt.ru   
27 Апреля 2019 г.
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В Туркестанской области на юге Казахстана строители обнаружили древние захоронения во время рытья котлована для возведения здания восточной бани. Работы велись недалеко от легендарного мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи.

В Туркестанской области на юге Казахстана строители обнаружили древние захоронения во время рытья котлована для возведения здания восточной бани

Во время земляных работ были найдены черепа и кости, которым насчитывается несколько сот лет. Однако если для рабочих находка оказалась неожиданной, то для местных жителей место является особо почитаемым. Они рассказывают, что издавна в этом месте традиционно хоронили​ умерших и старались делать это поближе к мавзолею.

«Тревожить прах умерших нельзя. Их нужно завернуть в белую ткань, доставить имаму, прочесть суру Корана и перезахоронить», — цитирует местного жителя телеканал КТК.

После волны возмущения местных жителей строительные работы удалось остановить.

Ранее из-за строительных работ ЮНЕСКО грозило вычеркнуть мавзолей Яссауи из списка охраняемых зон.

По инф. rosbalt.ru

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