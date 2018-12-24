Какие петарды и фейерверки могут быть опасны?

Советы о том, как выбрать петарды и фейерверки, в преддверии новогодних праздников дал Роспотребнадзор.

В ведомстве подчеркнули, что низкосортная продукция может быть опасной, и отметили недопустимость использования пиротехники кустарного изготовления.

Так, специалисты в первую очередь обращают внимание на место покупки фейерверков. Ни в коем случае не следует покупать такую продукцию в местах несанкционированной торговли. В частности, напоминает ведомство, торговля пиротехническими изделиями запрещена в жилых зданиях, в подземных сооружениях, зданиях вокзалов и аэропортов. Не продадут их также тем, кто младше 16 лет.

Не рекомендуется покупать пиротехнику в деформированной упаковке. Каждое изделие должно иметь сертификационный знак, единый знак обращения на рынке ЕАЭС, а также маркировку на русском языке, в которой будет указано наименование товара, предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности (их всего пять и последние два из них являются продукцией технического назначения и продаются только лицам, имеющим спецлицензию), изготовитель изделия, срок годности товара, инструкция по применению и т. д.

Взрывать фейерверки запрещено в помещениях и зданиях, на крышах и балконах, на стадионах, во время проведения массовых мероприятий, лицам моложе 18 лет в отсутствии взрослых. Также запрещено запускать их, держа в руках, бросать в костер и повторно поджигать затухший фитиль.

По инф. rosbalt.ru

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