К 75-летию "Дня Д": " Не пригласить русских на такое торжество — это позор!"

На страницах французского издания Le Point писатель Габриэль Мацнефф выражает сожаление по поводу отсутствия Владимира Путина в среду в Портсмуте по случаю празднования 75-й годовщины "Дня Д".

"6 июня 1944 года мне было семь лет. Я еще не вел свой дневник, поэтому у меня нет точных воспоминаний об этом необычном дне; с другой стороны, на похоронах Уинстона Черчилля в январе 1965 года я был уже большим мальчиком и делал записи", - вспоминает автор статьи.

"В среду на CNews я смотрел церемонию торжеств в Портсмуте. Чувства, на которые меня вдохновило это зрелище, напомнили мне то, что я испытал пятьдесят четыре года назад на похоронах Уинстона Черчилля, я позволю себе привести следующие свои строки, опубликованные 1 февраля 1965 года в Combat: "Нам могут сказать, что вместе с Черчиллем мы похоронили в субботу утром определенную Англию, определенную Европу. Это неправда. Идеи похожи на людей; они действительно умирают только тогда, когда перестают быть любимыми". Да, в 2019 году, как и в 1965 году, да здравствует Англия, господа!" - пишет Мацнефф.

"В среду многих из нас потрясло и огорчило отсутствие Владимира Путина. Без победы Сталинграда, без героизма русской армии сегодня мы не смогли бы праздновать годовщину высадки союзных войск, потому что этого никогда бы не произошло. Не пригласить русских на такое торжество - это позор, и я почувствовал его с мучительной остротой, когда в Портсмуте услышал "Песню партизан", музыку которой написала подруга моих родителей, тоже русская эмигрантка, Анна Марли", - указывает писатель.

"Да, в 2019 году, как и в 1944 году, да здравствует Россия, господа!" - резюмирует Габриэль Мацнефф.

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Перевод Inopressa.ru

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