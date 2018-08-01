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Из-за засухи в этом году ожидается низкий урожай зерновых
По инф. rosbalt.ru   
01 Августа 2018 г.
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Урожай зерновых в России в текущем году ожидается ниже прошлогоднего, сообщили во вторник в Гидрометцентре.

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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев оценил потери в 15-20% по сравнению с прошлым годом. Но, отметил синоптик, прошлогодний урожай был рекордно высоким. Причина снижения урожая — погодные условия в регионах.

Ранее Минсельхоз выступил с прогнозом, что потери урожая зерна этим летом могут достичь 30 млн тонн. В ряде регионов — засуха (Чечня, Крым, Алтай, Калмыкия).

По инф. rosbalt.ru

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