Из-за засухи в этом году ожидается низкий урожай зерновых

Урожай зерновых в России в текущем году ожидается ниже прошлогоднего, сообщили во вторник в Гидрометцентре.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев оценил потери в 15-20% по сравнению с прошлым годом. Но, отметил синоптик, прошлогодний урожай был рекордно высоким. Причина снижения урожая — погодные условия в регионах.

Ранее Минсельхоз выступил с прогнозом, что потери урожая зерна этим летом могут достичь 30 млн тонн. В ряде регионов — засуха (Чечня, Крым, Алтай, Калмыкия).

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ