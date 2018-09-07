Глава ЦИК России посетовала накануне 9 сентября на обилие "информационного мусора" и фейков

Среди появляющихся в Сети сообщений о нарушениях в ходе нынешней избирательной кампании «как никогда много информационного мусора, шума и фейков». «Выдумывают и инсценируют. Такая фабрикация фальсификаций идет в соцсетях», — заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в пятницу на вебинаре для наблюдателей и журналистов.

По ее словам, бороться с фейкам помогают общественные наблюдатели, сообщает ТАСС. Она также пообещала всем «сказать спасибо», «если вы поймаете фальсификатора реального, независимо от того, где он работает, — в администрации или в комиссии». «Но если мы видим, что вы откровенно лжете, тоже надо хватать за руку», — добавила она.

В первую очередь, подчеркнула Памфилова, и ЦИК, и наблюдатели должны работать на предупреждение нарушений на выборах.

В Единый день голосования 9 сентября в 80-ти регионах пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня.

По инф. rosbalt.ru

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