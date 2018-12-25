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Экономические власти подтверждают: начало 2019-го будет нелегким...
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru   
25 Декабря 2018 г.
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mani3

Начало 2019 года будет сложным для российской экономики. Это подтвердил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в телеинтервью. Напомним, что об экономических тревогах и предстоящих проблемах для кошельков сограждан говорят, в основном, независимые эксперты и оппозиционно настроенные политики. Но Максима Станиславовича вполне можно назвать честным человеком - он же не виноват, что судьба занесла его в нынешнюю "вертикаль власти" с ее постоянным изображением хорошей мины при плохой игре. Как профессиональный экономист, он явно понимает: вранье ведет в окончательный тупик.

По его словам, на это повлиет совокупность факторов: это и непростая глобальная ситуация, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию в целом из-за замедления глобальной экономики.

Он также напомнил о повышении НДС, который «отъест часть в том числе потребительского спроса» (по-русски говоря, это означает рост цен - на еду и другие товары).

«Политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления в будущем тоже будет сдерживающим образом влиять на экономическую динамику, на кредитование в начале 2019 года», — добавил Орешкин.

Ранее он сообщил, что инфляция к концу марта 2019 года ускорится до 5% или чуть выше, после чего перейдет к замедлению.

Помимо роста НДС до 20%, в 2019 году индексация тарифов ЖКХ будет разбита на два этапа — на 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране. В правительстве сообщали, что фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января и на 1 июля 2019 года.

По инф. rosbalt.ru

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