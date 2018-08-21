Эксперты признали "молоко с северо-запада" отличным, но очень уж дорогим

Молоко, произведенное в Северо-Западном федеральном округе, превзошло по качеству отличное молоко из Центрального округа. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по итогам проверки молока из СЗФО.

Всего на Северо-Западе закупили пастеризованное молоко 12-ти торговых марок жирностью 3,2% и выше. Найдено всего одно нарушение: в одном из образцов обнаружился левомитецин в превышающих норму количествах.

Молоко четырех торговых марок смело может претендовать на Знак качества, получив высшие 5 баллов, еще семь марок получили около 4,6 баллов за минимальные, разрешенные нормами, количества антибиотика и за упаковку.

«К качеству и свежести молока из СЗФО больше не возникло ни одного вопроса», — отметили в Роскачестве. Эксперты не нашли в северо-западном молоке растительных жиров, сухого молока, нарушений по микробиологическим показателям.

Но СЗФО поставил «рекорд» по цене. Так, один из видов молока из Ленобласти стоит 203 рубля за литр — втрое дороже, чем самое дорогое молоко по ЦФО. И это молоко получило 4,72 балла: высокий, но не высший балл. При этом самое дешевое молоко (57,3 рубля за литр, Архангельская область и 58,35 рубля за литр, Карелия) — получило как раз высшую оценку в 5 баллов.

По инф. rosbalt.ru

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