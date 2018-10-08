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Эксперты ООН предрекают природные катаклизмы "уже при жизни нынешнего поколения"
По инф. rosbalt.ru   
08 Октября 2018 г.
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Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) опубликовала отчет, в котором обрисовала возможные последствия изменения климата, если выбросы парниковых газов сохранятся на нынешнем уровне.

В составлении доклада участвовали ученые из 40 стран, которые проанализировали более 6 тыс. научных работ по изменению климата. В нем утверждается, что такие природные бедствия, как лесные пожары, засухи, неурожаи и вымирание коралловых рифов грозят Земле уже к 2040 году, то есть при жизни нынешнего поколения.

Расчеты показывают, что при сохранении нынешних темпов выбросов парниковых газов, повышение средней температуры атмосферы на 1,5 градуса стоит также ожидать уже к 2040 году, то есть гораздо раньше, чем предполагалось ранее. При этом «ограничение роста температуры полутора градусами требует быстрых, долгосрочных и беспрецедентных изменений во всех общественных аспектах», — говорится в докладе.

По оценкам авторов доклада, ущерб от изменений климата в глобальном масштабе может оцениваться в $54 трлн.

По инф. rosbalt.ru

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