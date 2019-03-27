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Экс-сотрудник КГБ пояснил проигрыш Спасского Фишеру в 1972 году
По инф. rosbalt.ru   
27 Марта 2019 г.
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Матч за мировую шахматную корону 1972 года между Борисом Спасским и Бобби Фишером был психологически изматывающим для советского спортсмена. Спасского во многом погубило то, что он не сумел противостоять «сильному прессингу» со стороны американцев, поделился с РИА Новости сотрудник КГБ в отставке Георгий Санников.

Экс-сотрудник КГБ пояснил проигрыш Спасского Фишеру в 1972 году

Для современников Спасского матч стал символом борьбы СССР и Запада. Советский гроссмейстер в нем проиграл.

Санников видел это воочию, потому что руководство отрядило его в Рейкьявик, чтобы он помог вскрыть методы давления на Спасского, к которым прибегали Фишер и его тренерский штаб. По словам ветерана разведки, США играли «грязно»: например, еще до начала поединка Бобби заявил в «выражениях, далеких от спорта», что выиграет его, а потом «выкидывал номера» на самом матче. Это едва не вылилось в его отмену.

По инф. rosbalt.ru

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