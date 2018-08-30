ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Эхо войны: на Синявинских высотах под Петербургом обнаружены боеприпасы
По инф. rosbalt.ru   
30 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

mil arch 1

Сотрудники ОМОН уничтожили боеприпасы и взрывчатку времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на Синявинских высотах. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

siniavinsk 32

Накануне, 28 августа, дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии выехала на место нахождения опасных находок. Установлено, что это 210 мм артиллерийский снаряд от пушки БР-17; 45 мм артиллерийский снаряд; ручные гранаты: Ф-1, РГ-42, РГД-33; «блокадная» граната на основе корпуса 50 мм минометной мины; пять крупнокалиберных патронов калибра 12,7 мм и около пяти килограммов тротила.

Было принято решение уничтожить боеприпасы и взрывчатку на месте.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 