Эхо войны: на Синявинских высотах под Петербургом обнаружены боеприпасы

Сотрудники ОМОН уничтожили боеприпасы и взрывчатку времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на Синявинских высотах. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 28 августа, дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии выехала на место нахождения опасных находок. Установлено, что это 210 мм артиллерийский снаряд от пушки БР-17; 45 мм артиллерийский снаряд; ручные гранаты: Ф-1, РГ-42, РГД-33; «блокадная» граната на основе корпуса 50 мм минометной мины; пять крупнокалиберных патронов калибра 12,7 мм и около пяти килограммов тротила.

Было принято решение уничтожить боеприпасы и взрывчатку на месте.

По инф. rosbalt.ru

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