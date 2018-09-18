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"Дело Кудрявцева": 74-летний ракетчик остается под арестом
По инф. rosbalt.ru   
18 Сентября 2018 г.
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Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей 74-летнему сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМАШ) Виктору Кудрявцеву, которого обвиняют в госизмене.

«Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Кудрявцева на срок до 20 декабря 2018 года», — огласила решение судья Елена Канева, сообщает «Интерфакс». Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело имеет гриф «секретно».

Ученого обвиняют в госизмене, вменяя ему передачу иностранцам секретных сведений о российских гиперзвуковых разработках. Свою вину Кудрявцев не признает.

По инф. rosbalt.ru

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