Данные Росстата: российские продукты дорожают в четыре раза быстрее европейских!

Потребительские цены на продукты питания в России в июле 2018 года снизились относительно июня на 0,4%, но подскочили на 2,1% за первые 7 месяцев текущего года (к декабрю-2017).

В среднем по странам ЕС цены на продукты питания опустились за июль также на 0,4%, а с начала нынешнего года выросли лишь на 0,5% с начала нынешнего года (то есть в 4,2 раза слабее, чем в РФ). Такие данные сегодня приводит Росстат.

Как констатирует ведомство, в июле, как и в июне, в большинстве стран ЕС отмечалось снижение потребительских цен на продукты питания, в основном связанное с удешевлением фруктов и овощей.

По сравнению с предыдущим месяцем наиболее заметно продукты подешевели в Чехии (на 1,8%), Литве, Румынии, Словакии, Италии, Латвии, Польше, Словении (на 1-1,2%); за период с начала нынешнего года — в Чехии (на 2%), Литве, Ирландии, Латвии (на 1-1,6%).

Наряду с этим в отдельных государствах цены на продовольствие возросли, наиболее существенно — в Швеции (на 1,1% относительно предыдущего месяца), Дании (на 0,8%), на Мальте (на 0,7%).

Росстат также уточняет, что по сравнению с предыдущим месяцем в ЕС заметно снизились потребительские цены на фрукты и овощи, несколько подешевели рыба и морепродукты.

В России в июле наибольшее снижение цен отмечалось на овощи — на 7,3% (в странах Евросоюза овощи подешевели в среднем на 1,6%) и фрукты — на 1,7% (в ЕС — на 2,8%).

По инф. rosbalt.ru

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