Чтобы мозг не превратился в «свалку»... не увлекайтесь гаджетами!

Чрезмерное увлечение смартфонами и компьютерами фактически превращает мозг в «свалку». Об этом предупреждают ученые из японской клиники памяти «Окумура» Аюми Окумура.

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По мнению специалистов, использование гаджетов и компьютеров способствует нарушению памяти, развитию маразма и депрессии.

Они поясняют — за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная кора в лобной доле, которая также ответственна за мышление, контролирует память и эмоции. При перегрузке мозга информацией работа этих функций нарушается, это ведет к раздражению и разочарованию.

Ученые советуют давать мозгу отдых, сокращать время пользования компьютерами и смартфонами, а также хорошо спать.

Мы живем в такое время, когда практически не выпускаем телефон из рук, а особенно этим грешат наши дети и внуки. Только они сами не понимают, что делают этим самым себе только хуже. Поэтому по возможности посоветуйте им брать гаджеты в руки пореже, вместо это лучше проводить время на свежем воздухе и побольше читать.

По инф. rosbalt.ru

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