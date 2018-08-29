Благое пожелание: прокуроры обещают защищать пенсионеров на рынке труда

Генпрокурор России Юрий Чайка высказался за административные либо даже уголовные меры воздействия в отношении предпринимателей или глав предприятий, которые откажутся принимать на работу лиц пенсионного возраста.

Как сообщает «Интерфакс», на вопрос, как относятся в Генпрокуратуре к идеям наказывать за отказ брать на работу пенсионеров, Чайка ответил: «Пока не задумывались. Моя личная точка зрения — бесспорно, какие-то санкции быть должны».

По словам генпрокурора, право на труд — это конституционное право граждан РФ. Если это право ущемляют, необходимы государственные санкции «в отношении такого нерадивого работодателя».

Подобные заявления звучат сегодня в связи с объявленным в телеобращении Владимира Путина некими обещаниями "предоставить пожилым людям гарантии на рынке труда".

По инф. rosbalt.ru

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