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Бывает, знаете ли: экс-президент Бразилии арестован
По инф. rosbalt.ru   
22 Марта 2019 г.
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Бывший президент Бразилии Мишель Темер арестован в ходе коррупционного расследования. Об этом сообщают Reuters и BBC.

temer michael brazel 54

В конце прошлого года генеральная прокуратура Бразилии официально обвинила Темера в коррупции и отмывании денег. Ведомство заявило, что в 2017 он получил взятку от логистической компании за издание указа, который допустил продление двух портовых контрактов до 70 лет. В администрации президента заявили, что глава государства может доказать свою невиновность, сообщал «Интерфакс».

Срок президентских полномочий Темера закончился в январе 2019 года.

По инф. rosbalt.ru

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