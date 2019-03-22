Бывает, знаете ли: экс-президент Бразилии арестован

Бывший президент Бразилии Мишель Темер арестован в ходе коррупционного расследования. Об этом сообщают Reuters и BBC.

В конце прошлого года генеральная прокуратура Бразилии официально обвинила Темера в коррупции и отмывании денег. Ведомство заявило, что в 2017 он получил взятку от логистической компании за издание указа, который допустил продление двух портовых контрактов до 70 лет. В администрации президента заявили, что глава государства может доказать свою невиновность, сообщал «Интерфакс».

Срок президентских полномочий Темера закончился в январе 2019 года.

По инф. rosbalt.ru

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