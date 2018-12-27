Археологи расследуют "политическое убийство, которому 3800 лет"

Немецкие ученые при помощи современных методов обследовали кости «князя из Хельмсдорфа», найденные еще в XIX веке в богатом древнем погребении. Они установили, что этот человек был убит. Рассказавшая об этом исследовании Deutsche Welle называет случившееся «самым древним политическим убийством».

Захоронение «князя из Хельмсдорфа» было найдено археологом и историком Фридрихом Клопфляйшем в 1877 году в кургане, известном под названием Лейбинген. Помимо умершего мужчины 30 – 50 лет, в могиле были останки десятилетнего мальчика (по предположению исследователей, принесенного в жертву во время похорон), а также богатые погребальные дары.

В 2011 году, во время строительства рядом дороги, раскопки окрестностей кургана выявили крупное поселение эпохи ранней бронзы и кладбище с 44 захоронениями. Курган и селения относятся к унетицкой археологической культуре. Сейчас находки хранятся в Музее первобытной истории в городе Галле.

Судебные эксперты утверждают, что «князю из Хельмсдорфа» кто-то опытной рукой нанес удары кинжалом с лезвием длиной около 15 сантиметров. Удар, направленный в живот, был так силен, что перерезал несколько артерий и вонзился в позвоночник. На одиннадцатом грудном позвонке убитого осталась отметина размером шесть на три миллиметра. Другой удар был нанесен в область ключицы, пронзил легкое и расколол левую лопатку. На одном из предплечий убитого также остался след лезвия, указывающий, что он пытался защититься от убийцы. Характер ранений позволяет предположить, что они не были получены в битве, а, скорее, нанесены неожиданно кем-то из окружавших убитого людей.

Археолог Харальд Меллер говорит: «Должно быть, убийцей был близкий ему доверенный человек. Возможно, родственник, друг или телохранитель. Правитель был застигнут врасплох. Вполне возможно, что он, как и Юлий Цезарь в Древнем Риме, стал жертвой заговора». Ученый пообещал, что полные результаты исследований скелета будут опубликованы в 2019 году.

Polit.ru

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