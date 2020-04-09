Выплаты ко Дню Победы получили около 11 тысяч ветеранов

В Бурятии единовременную выплату к 75-летию Победы получили 10 622 человека. Общий объем финансирования на эти цели составил 37,4 миллионов рублей из бюджета республики. Как сообщили в министерстве социальной защиты населения Бурятии, денежные средства были перечислены в банки и почтовые отделения 7 апреля. Выплата была назначена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны.
- Эта мера социальной поддержки предусмотрена бюджетом республики. Каждый ветеран Великой Отечественной войны получит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, труженики тыла по 5 тысяч рублей, граждане категории «дети войны» (не являющиеся получателями ежемесячных выплат по другим категориям) - по 2 тысячи рублей, - уточнила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.
Напомним, за счет средств федерального бюджета выплату в размере 75 тысяч рублей получили участники Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы, вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны.
Выплаты в размере 50 тысяч рублей получили ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
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