Средства от гриппа: что имеет смысл, а что нет?

Грипп приходит каждый год, и каждый год мы носимся с идеей сначала защититься от него, а потом поскорее вылечиться. В ход идут тонны продуктов, средств и медикаментов, и все равно мы болеем. Какие средства от гриппа стоит использовать, а какие нет, объясняет "МК-Латвия" .

Что нужно знать о защите от гриппа

Защититься от гриппа можно, если использовать действительно эффективные средства

1. Мыло

Самая простая мера профилактики гриппа, не требующая вообще никаких затрат и усилий, – это частое мытье рук. В большинстве случаев заражение ОРВИ происходит отнюдь не при кашле или чихании, а контактным путем, то есть через загрязненные руки. К мытью стоит добавить привычку не прикасаться руками к лицу, особенно к носу и глазам.

2. Вакцина от гриппа

На данный момент в мире нет ничего более эффективного для профилактики гриппа, чем вакцинация – таковы данные Всемирной организации здравоохранения. Это мера №1. Эффективность вакцины колеблется в пределах 60–90 процентов, однако ничего более действенного не существует в природе. Кстати, есть данные о том, что вакцинация от гриппа снижает и риск заразиться другими ОРВИ. Помните только, что для выработки иммунитета нужно время – в среднем 14 дней. До тех пор организм будет уязвим перед вирусом, даже если прививка уже сделана.

3. Жаропонижающее средство

Если грипп все-таки случился, главным препаратом становится жаропонижающее средство – парацетамол или ибупрофен. Ни в коем случае не ацетилсалициловая кислота – сбивать температуру с ее помощью при гриппе небезопасно! На вечный вопрос, какую уже пора сбивать, ответ простой: ту, что выше 38,5 или любую, если она доставляет дискомфорт.

4. Специфическая противовирусная терапия

Утверждать, что не существует препаратов для лечения гриппа, не совсем правильно – они есть. В отношении вируса H1N1, он же пандемический, или свиной, грипп, например, эффективность показали ингибиторы вирусной нейраминидазы (озельтамивир, занамивир). Однако в большинстве случаев они не требуются, так как болезнь протекает в легкой форме, в противном случае назначать их должен врач.

5. Физраствор для промывания носа

Самые простые и дешевые капельки физиологического раствора, которые можно применять для увлажнения или промывания носа круглый год, пригодятся и в гриппозный сезон – и для профилактики (хотя о смысле этого способа, как говорится, ученые спорят), и при лечении (тут уже нет). Как правило, грипп, как и другие ОРВИ, сопровождается насморком, и тут в деле очищения носа физраствор необходим. Он, с одной стороны, позволяет прочищать носовые ходы и облегчать дыхание, с другой – увлажнять слизистую, которая в таком случае сопротивляется лучше. Это полезно и в плане профилактики: пересушенные слизистые оболочки уязвимы перед вирусами.

Важно! О вакцине от гриппа говорят, что она нужна не всем. Отчасти это так – большинство людей болеют гриппом легко и без осложнений. Однако есть группы, для которых вакцинация от гриппа прямо показана из-за высоких рисков для жизни.

Вот они:

■ дети до 2 лет и пожилые

■ старше 65 лет;

■ беременные женщины на любых сроках;

■ люди с хроническими заболеваниями – особенно легких и сердца (при сочетании этих патологий риск летального исхода выше в 400 раз!);

■ те, кто живет в домах престарелых или инвалидов, медицинские работники.

Сомнительные средства от гриппа

1. Иммуномодуляторы

В гриппозный сезон продажи разно­образных иммунопрепаратов – модуляторов, стимуляторов, корректоров и пр. – резко взлетают, несмотря на два обстоятельства: во-первых, совершенно не доказано, что таковые имеют какую-либо профилактическую эффективность в отношении гриппа и других ОРВИ. Во-вторых, у врачей есть основания опасаться любого вмешательства с помощью медикаментов в работу иммунной системы, особенно у детей.

2. Гомеопатия

Не доказана эффективность этих средств ни для профилактики гриппа, ни для его лечения, ни вообще.

3. Препараты с экстрактами чеснока, шиповника, витамином С и пр.

Доверие к натуральному в нашей стране традиционно высоко, отсюда популярность БАДов. Вот только в случае с гриппом надеяться особенно не на что – нет такой добавки, которая бы от него защитила. Даже в отношении настоящего чеснока, зубцами разложенного по всей квартире, носимого в виде бус или ежедневно употребляемого внутрь, об эффективности нельзя сказать ничего утешительного, кроме того, что это дешево. Что же касается витамина С, то давно уже научно доказано: он тоже не способствует снижению заболеваемости ОРВИ. Другое дело, что аскорбиновая кислота необходима для множества процессов в организме, поэтому её нехватка ухудшает общее состояние, а значит, человек станет более уязвимым.

4. Маска

Ношение обычной марлевой повязки или бумажной маски в сезон ОРВИ, если вы здоровы, особенного смысла не имеет – разве что для собственного успокоения. Для вируса гриппа марля – не преграда. Носить маску стоит уже заболевшим (кстати, нос при этом должен быть закрыт, иначе смысла мало), но лишь для того, чтобы при кашле и чихании частички их слюны не разлетались в разные стороны. Маску нужно менять каждые 2 часа – и не рассовывать использованные по карманам в надежде постирать, а выкидывать, так как сама маска становится рассадником инфекции.

5. Витамины

Для профилактики гриппа – не помогут. В отношении витамина С все давно ясно, другие в противогриппозных свойствах и не подозревались. Способность же витаминов как-то заметно «улучшать иммунитет» ничем не подтверждена. Возможно, ваш врач сочтет нужным назначить вам курс витаминов в осенне-зимний сезон по какой-то причине, но возлагать на них большие надежды именно в плане защиты от гриппа не стоит.

Кстати

Некоторые люди от природы невосприимчивы к определенным штаммам гриппа – это врожденная особенность. Но «натренировать» организм с помощью каких-либо препаратов невозможно.

Источник: www.mklat.lv

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