Простые народные рецепты от насморка

Нос может быть длинным, тонким, греческим или римским. Но любой нос должен быть здоровым. А если это не так, если нос заложен или хлюпает, есть много способов решить эту досадную проблему. Рассказывает "МК-Латвия" .

Горячие напитки

Пить больше горячего – рациональный совет. Горячие напитки усиливают кровообращение, устраняя застой и отек в носоглотке. Для этой цели, в принципе, подойдет любой горячий напиток, но лучше отдать предпочтение травяным чаям с противовоспалительным эффектом – например, липовому.

Прогревание паром

Ингаляции, в отличие от обработки носа спреем, воздействуют на всю область воспаления – пар проникает в самые укромные места носовых пазух. Более того, он обрабатывает всю дыхательную систему. А если дома нет ингалятора, используйте кастрюлю с горячей водой. В воду можно добавить эфирные масла.

Душ или ванна

В отсутствии температуры для быстрого снятия симптомов заложенности или остановки течи из носа можно использовать горячую ванну или душ. И снова в основе – принцип усиления кровообращения. На этот раз – общего, а значит ни одна клетка без внимания не останется.

Промывание носа

Выраженный и, главное, быстрый эффект дает такая процедура, как промывание носа соленой водой. На стакан теплой воды – пол чайной ложки соли. Ноздри промываются отдельно – сначала «пьем» воду одной ноздрей, потом другой. За пару таких процедур можно полностью избавиться от самого тяжелого насморка.

Сухое тепло

В качестве местного сосудорасширяющего средства можно использовать сухое тепло. Например, носочек с разогретой на сковороде солью. Или только что сваренное куриное яйцо. Напоминаем, любые тепловые процедуры при высокой температуре или гнойном насморке запрещены.

Витамин С

Параллельно укрепляйте защитную систему организма – иммунитет – аскорбиновой кислотой. Дозировка витамина С должна быть ударная. Не менее 1-2 г в сутки (в отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы).

Чесночная палочка

Лечебные свойства чеснока известны широко. При насморке мы рекомендуем не есть его, а нюхать. Разобрав головку по зубчикам, отсоедините стержень. А дальше просто – подожгите палочку, как свечку, а потом затушите, но так, чтобы тлела. Теперь дышите дымком, поджигая палочку по мере ее угасания.

Эфирные масла

А есть и традиционное применение запахов – ароматерапия с использованием эфирных масел. Антибактериальными, антивирусными и иммуностимулирующими свойствами обладают такие масла, как эвкалиптовое, лимонное, анисовое, пихтовое, розмариновое и гвоздичное.

Бальзам «звездочка»

Кстати, многие из вышеуказанных эфирных масел входят в состав бальзама «Золотая звезда». Для лечения насморка бальзам намазывают на крылья носа и над верхней губой. Если насморк сопровождается головной болью – и на виски.

Точечный массаж

Лайфхак из копилки китайской народной медицины. Массируйте утром и вечером биоактивные точки. Первая располагается на переносице между бровями. Две другие – на крыльях носа. Еще одна – под нижней губой, в центре складки.

Источник: www.mklat.lv

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