Практикующие врачи-гомеопаты рассказали о своей науке





Меморандум комиссии по борьбе с лженаукой РАН, в котором подвергута сомнению эффективность гомеопатии, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Одни обвиняют комиссию в предвзятости и чуть ли не ангажированности - мол, за ее выводами маячат "уши" всесильных фармкомпаний. Другие столь же непримиримо называют врачей-гомеопатов "шарлатанами". В то же время людей в гомеопатических аптеках, говорят, прибавилось: народ спешит запастись "шариками" на все случаи жизни. Наиболее взвешенно выступили некоторые академики, призвав "не рубить с плеча", мол, медицина не только наука, но и искусство. Лечат не только таблетки, но и слово и убежденность врача. "РГ" пригласила в редакцию практикующих уже много лет врачей-гомеопатов и предложили ответить им на самые острые вопросы своих оппонентов. Участники встречи: Татьяна Агеева, Владимир Егоров, Любовь Лурье и Мария Томкевич.

Что лечит гомеопатия? И как это происходит?

Опыт врачей-гомеопатов насчитывает более двухсот лет

Итак, как "работает" гомеопатия? Используется принцип - "лечить подобное подобным". В зависимости от заболевания подбираются препараты, их разводят до сверхмалых доз. Некоторые гомеопаты пытаются объяснить воздействие таких сверхмалых разведений "памятью воды" и другими столь же необъяснимыми и не известными академической науке явлениями. Другие напоминают, что когда-то человечество не знало ни про электромагнитное поле, ни про радиационное излучение, хотя их воздействие на организм человека самое прямое. Что касается гомеопатии, здесь лечебное воздействие происходит пока неизвестным науке способом.

Мария Томкевич: Есть феномен действия на организм человека сверхмалых доз, который пока научно необъясним. И все. Гомеопатия всегда была практикой, она никогда не претендовала на то, чтобы считаться научной дисциплиной.

Владимир Егоров: Клинический опыт врачей-гомеопатов накапливается уже более 200 лет. Изучаются состояние, анализы пациентов до лечения и после, был человек болен, стал здоровым. Практика - это главный критерий истины. Мы забыли, что лекарство - это лишь инструмент в руке врача, и в конечном итоге лечит не лекарство, а врач. И именно врач отвечает за результаты лечения.

Почему стандартные клинические испытания неприменимы к гомеопатии?

Мария Томкевич: Действующие правила клинических исследований были созданы для новых фармакологических препаратов, не имеющих опыта применения, и стали применяться всего 20-30 лет назад. Действующие компоненты гомеопатических препаратов имеют в большинстве около 200 лет клинического применения. Поэтому возвращать их к начальному пункту, делать вид, что они новые, и изучать их по правилам для "новых молекул", наверное, не совсем верно. В Европе, например, этот вопрос решается с учетом длительности клинического применения препарата.

Любовь Лурье: Об эффективности гомеопатии можно судить по результатам ее применения. Если я правильно подобрала препарат, я увижу результат быстро. Если результата нет - значит, нужно поменять препарат. Принципиальная особенность работы врача-гомеопата - он всегда "работает" с организмом пациента как с единым целым. Даже если больной пришел с какой-то одной жалобой, наша задача - при лечении улучшить состояние всего организма.

Зачем гомеопаты берутся лечить рак и другие тяжелые заболевания, ведь этим они дают повод для жесткой критики?

Татьяна Агеева: В таких случаях очень важно, чтобы гомеопат имел подготовку по онкологии или работал в тандеме с врачом-онкологом. Гомеопат может много сделать при подготовке к операции: снять воспаление, уменьшить отеки, поднять иммунитет. И в результате пациент приходит на операцию в лучшем состоянии. Как следствие, может измениться объем операции, который, конечно, определяет хирург. А гомеопатию можно опять подключить на этапе реабилитации.

Любовь Лурье: При лечении фармпрепаратами нередко возникают неблагоприятные побочные эффекты, при химиотерапии, например. Гомеопат хорошо эти осложнения снимает, пациент легче переносит тяжелое лечение. Вопрос в диалоге между врачами разных специальностей, в сотрудничестве, стремлении сделать лучше пациенту.

Так все-таки гомеопатия объективно лечит или это вопрос веры и самовнушения пациента?

Мария Томкевич: Нам часто говорят: эффект плацебо срабатывает у 30% пациентов. То есть если человек принимает "пустышку", выздоровление все равно наступает у каждого третьего. Но если следовать этой логике, то у гомеопатов бы вылечивались не более 30% пациентов. А мы помогаем более чем 90% тех, кто к нам обращается.

Татьяна Агеева: Кстати, если говорить об эффекте плацебо и психологии, то, согласитесь, к животным это никакого отношения не имеет. А между тем многие гомеопатические препараты успешно применяют при лечении животных.

Мария Томкевич: Гомеопатия родилась в Германии более двух веков назад. Когда ее основатель Самуэль Ганеман на склоне своих дней переехал из Германии во Францию, французские врачи очень обеспокоились, что он составит им конкуренцию. Обратились к тогдашнему министру здравоохранения господину Гизо с просьбой запретить ему практику. На что министр сказал обессмертившую его фразу: "Если гомеопатия химера или система без внутреннего смысла, она пропадет сама по себе. А если нет, то будет развиваться".

Гомеопатия развивается уже 200 лет, и нам представляется более правильным не гнать, не запрещать гомеопатию, а сотрудничать для улучшения здоровья людей.

Минздрав СССР в 1995 году разрешил практику врачам-гомеопатам, установил требования для такого лечения, появились гомеопатические аптеки, гомеопатию преподают на курсах повышения квалификации врачей. Сейчас в ведомстве пообещали организовать комиссию, еще раз проанализировать всю информацию и определить место гомеопатии в нашем здравоохранении.

Основные претензии к гомеопатам:

1. Лекарственные компоненты, применяемые гомеопатами, разводят до сверхмалых доз, до такой степени, что в "шариках" вообще не остается молекул действующего вещества. За счет чего же тогда достигается лечебный эффект? Что это, если не шарлатанство?

2. Почему гомеопаты возражают против того, чтобы применяемые ими препараты прошли стандартные клинические исследования, которым подвергаются все фармакологические лекарства прежде чем разрешается их широкое применение. Ведь если такие исследования покажут эффективность гомеопатии, все вопросы отпадут сами собой.

3. Люди, поверившие в гомеопатию, своевременно не обратятся к специалистам обычной медицины и могут запустить болезнь. Особенно страшно, когда речь идет, например, об онкологии, туберкулезе, других тяжелейших заболеваниях, когда промедление приводит к смерти.

4. Эффективность гомеопатического лечения зависит от веры пациента, его убежденности в том, что доктор и лекарство помогут. Работает так называемый эффект плацебо - лечит не препарат-"пустышка", а задействуются не вполне еще изученные и понятные механизмы самовосстановления, заложенные в организм человека.