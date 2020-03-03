Перелом шейки бедра - опасная травма 

Перелом шейки бедра считается "плохой" травмой и часто имеет тяжелые последствия вплоть до смертельных. Для этого есть причины.

Перелом шейки бедра чаще получают пожилые люди

Перелом шейки бедра считается одной из худших травм, которые может получить человек. В группе риска дети до трёх лет или достаточно возрастные люди, как правило, после 65 лет. Смертность от последствий этой травмы, по данным медицинской статистики, составляет от 20 до 50%. В принципе уже после 45 лет человек входит в группу риска.

НО ДЕЛО не только в возрасте. Часто подобную травму получают люди с лишним весом, имеющие проблемы с ногами, страдающие, например, остеопорозом. Причём у человека с остеопорозом перелом может случиться даже после несильного удара или толчка. Женщины к врачам с подобным диагнозом обращаются чаще мужчин. Это связано с неизбежными изменениями в организме после наступления менопаузы. Тревогу вызывает и тот факт, что в нашей стране каждые пять минут человек получает перелом шейки бедра.

Переломы бывают разных типов, но перечислять их в данном контексте не имеет смысла, определять это, как и степень тяжести, – удел специалистов. Важно понять, почему подобные травмы вызывают осложнения и, увы, нередко приводят к летальным исходам.

Пожалуй, самое главное – как человек проходит курс лечения или реабилитации. Очень часто из-за длительного постельного режима у пациентов зрелого возраста сильно возрастает риск развития самых разных патологий. Начиная от дыхательных и сердечно-сосудистых и заканчивая тромбозами. Но наиболее частым и в прямом смысле слова убийственным осложнением является застойная пневмония. Она – почти постоянный спутник перелома шейки бедра. И происходит это при консервативном лечении.

О методе лечения упомянуто неслучайно. Консервативная терапия долгие годы являлась доминирующей при лечении пациента с подобным диагнозом. Сейчас он тоже используется, особенно когда пострадавший должен полежать на вытяжке.

Однако в целом в последние годы медики считают, что операбельный путь – более эффективен. Хирургическое вмешательство чаще всего является неизбежной и необходимой процедурой. Лучше всего сделать операцию как можно в более ранние сроки. В течение суток, от силы двух после получения травмы. Это действительно позволяет человеку избежать, как минимум, инвалидности.

Но, само собой, перед проведением оперативного вмешательства необходимо (как и во многих других случаях) провести грамотную диагностику. Существуют противопоказания к такому способу лечения. Это обострение патологических болезней, невосприимчивость к видам наркоза, старческий маразм и другие моменты.

То же самое касается и реабилитации. Совсем недавно основная тактика лечения пожилых и тяжёлых пациентов заключалась в том, что им накладывали разного рода гипсы, деротационный сапожок, и долгое время человек должен был находиться в лежачем положении. Далее пациент должен был проходить постепенные курсы и не ранее чем через полгода пробовать возвращаться к полноценной ходьбе и жизни. Но вот как раз такой подход, который, безусловно, необходим в отдельных случаях, чреват теми самыми осложнениями, о которых говорилось выше.

Девиз «Движение – жизнь!» как раз актуален в этой ситуации. Современные ортопеды и травматологи настоятельно рекомендуют приступать к реабилитации как можно раньше. Уже через пару дней после операции, разумеется, под наблюдением врача нужно сначала садиться на постель, затем ставить ногу на пол и стараться становиться на неё. Да, через боль, но по-иному никак. Потом уже использовать приспособления, которые поддерживают тело, и самостоятельно ходить вначале по палате, потом увеличивать расстояние.

Также помогает при реабилитации лечебная физкультура (ЛФК). Начинается она с правильного дыхания и упражнений лёжа, потом уже идут другие упражнения, а затем подключается ходьба.Регулярные занятия ЛФК защищают от развития тяжёлых осложнений, укрепляют мышцы, предотвращают истончение мышечной ткани.

И ещё один немаловажный момент. Реабилитация должна проходить комплексно. И нужно не только выполнять физические упражнения. Специалисты делают упор на психоэмоциональное состояние. Очень важно не впадать в уныние, в панику. Особенно когда в первое время находишься без движения. Тут в первую очередь очень важна помощь со стороны, от близких людей. Хотя и самому необходимо проявлять усилие и верить в лучшее. Исследования российских учёных показали, что у 82% пациентов пожилого и старческого возраста, получивших перелом шейки бедра, через некоторое время после травмы выявляются нарушения психики. В 9% – ситуационные депрессии (чаще у более молодых пациентов). Так что не падайте духом и проявляйте терпение. Это ваши жизнь и здоровье.

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По инф. argumenti.ru

