Мнение офтальмолога: "Близорукость - бич современных школьников"

Оказывается, ежедневная двухчасовая прогулка на свежем воздухе снижает риск развития близорукости у детей на 36 процентов. Если учесть, что каждый год в России около 1,5 млн детей до 14 лет получают диагноз, связанный с проблемами зрения, а каждый третий заканчивает школу в очках, конечно же, стоит озаботиться знаниями: о том, кто находится в группе риска, как лучше защитить глаза и какие методы лечения существуют. Об этом "РГ-Неделе" рассказал офтальмохирург, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

Причины близорукости у детей

Многое от нас не зависит: наследственность, например, или инфекционное заболевание у будущей матери, из-за которого происходит сбой в формировании глазного яблока внутриутробно. Но есть вещи, на которые родители вполне могут повлиять: неконтролируемое увлечение гаджетами, например.

А еще родители, казалось бы, из лучших побуждений форсируют раннее обучение детей, но не задумываются, что длительное рисование или чтение на близком расстоянии плохо влияют на зрение.

Что передается по наследству?

Многие заболевания глаз передаются по наследству. Если хотя бы один из родителей страдает близорукостью, дальнозоркостью, вероятность их проявления у малыша - 50 процентов. То же можно сказать о косоглазии, астигматизме (нарушении сферичности роговицы и правильной формы хрусталика).

"Понятно, что если у ребенка врожденная патология или отягощенная наследственность, отправиться на консультацию к офтальмологу нужно как можно раньше и, простите за каламбур, не сводить с него глаз", - подчеркивает доктор Азнаурян.

Проверка зрения

Профилактические осмотры должны быть регулярными. Но и родителям нужно быть повнимательнее.

Ведите ребенка к офтальмологу, если:

чтобы рассмотреть какой-либо предмет, ребенок крутит головой, наклоняет ее в одну сторону, поднимая плечо;

ребенок часто моргает, прищуривается;

у него нарушена зрительно-моторная координация: например, ребенок часто ударяется о стоящие предметы, роняет вещи на пол;

держит книгу или другой предмет слишком близко к глазам, трет их, в процессе чтения ведет пальцем по строчке, быстро устает; эти признаки могут указывать на дальнозоркость;

жалуется на головные боли, переутомление глаз, при зрительных нагрузках его беспокоит тошнота, головокружение, укачивание.

Многие проблемы, если лечение начать вовремя, можно решить. Нередко даже удается избавить ребенка от постоянного ношения очков.

Например, курс лечения дальнозоркости у детей может состоять из пяти-шести различных методов, включая аппаратные процедуры по стимуляции зрения. Правда, и родителям, и ребенку придется проявить терпение: такие "циклы" лечения для закрепления результата проводятся 3-4 раза в год. А в 9-10 лет лазерная коррекция поможет избавить ребенка от дальнозоркости и астигматизма.

Школа - время риска

Именно в школьные годы у многих ребят развивается близорукость - бич современных школьников. О причинах мы говорили: зрительные нагрузки в школе и дома, злоупотребление гаджетами, несоблюдение зрительного режима.

У подростков, озабоченных проблемами собственной привлекательности, появляются дополнительные негативные факторы: они начинают скрывать от родителей проблемы со зрением, чтобы не носить очки. И если момент упущен, лечение начинается поздно, когда у ребенка не минус 1-2, а уже минус 3-4.

Как помочь

"Если у ребенка все-таки диагностировали близорукость, то лечить надо начинать как можно раньше. Вылечить заболевание полностью не получится, в том смысле, что невозможно добиться уменьшения близорукости. Но замедлить или остановить ее рост вполне возможно", - говорит Игорь Азнаурян.

Сегодня существует множество вариантов коррекции зрения при близорукости.

Во-первых, обычные, простые очки. Если зрение снижено на 0,5 и ниже (ребенок не видит ниже пятой строки по таблице знаков), очки ему необходимы.

Во-вторых, в некоторых случаях офтальмологи назначают бифокальные очки - они предусматривают коррекцию как вдаль, так и вблизи. Эти очки не нужно снимать, они очень удобны, так как ребенок может смотреть через верхнюю часть линз на доску, а через нижнюю - в учебник.

В-третьих, применяется также ортокератологическая коррекция или "ночные линзы". Для достижения эффекта в них нужно находиться не менее 8 часов.

Особенность метода состоит в том, что даже после снятия линз острота зрения сохраняется еще какое-то время, что позволяет ребенку отлично видеть днем без очков. Но надо учесть: эффект ортокератологических линз полностью обратим - постепенно в течение дня роговица возвращает свою исходную форму, поэтому необходимо носить линзы каждую ночь.

В-четвертых, применяется лазерная коррекция зрения. Если близорукость у вашего ребенка не прогрессирует в течение 3 лет, есть возможность сделать лазерную коррекцию. Не нужно ждать пресловутых 18 лет, если близорукость уже стабильна, а рост глазного яблока не наблюдается - это устаревшее мнение офтальмологов, которое мешает многим родителям подарить своим детям стопроцентное зрение, подчеркивает доктор Азнаурян.

Любопытно



Челка, закрывающая один глаз, ухудшает зрение

Чтобы полноценно воспринимать объем и глубину пространства, нам всегда нужны оба глаза. Если один из них то и дело закрыт волосами, он не участвует в процессе зрения и перестает работать. Острота зрения на этом глазу снижается и развивается обскурационная или депривационная амблиопия.

Это предупреждение касается в первую очередь родителей маленьких детей. У них зрительная система еще только формируется, малыши могут не понимать, что волосы мешают обзору.

Конкретно

Как уберечься от близорукости

1. Не последнее место играет профилактика. Глаза должны отдыхать. Ежедневные двухчасовые прогулки на свежем воздухе снижают риск развития заболевания на 36 процентов.

2. Если в роду родственники с близорукостью (мамы, папы, бабушки, дедушки и тетушки), то использование смартфонов лучше отложить на как можно более поздний срок. Чрезмерные нагрузки на глаза на близком расстоянии, мелкий шрифт, мелкие движущиеся предметы, нестабильное расстояние от гаджета до глаз - все это провоцирующие факторы.

3. В крайнем случае, договоритесь с ребенком о временном ограничении: играть можно не более 15-20 минут. И лучше покупать смартфоны с большими экранами.

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