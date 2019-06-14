Лечим ангину народными средствами. Но с умом!

Ангина летом - напасть, знакомая многим. Разберемся, когда можно лечиться, не прибегая к "тяжелой артиллерии" - антибиотикам.

Народные средства для лечения ангины

АНГИНА – это острое инфекционное заболевание с локализацией процесса в миндалинах, которое могут вызвать бактерии, вирусы и грибки.

Если у вас невысокая температура – до 37, 3–37, 4°С и на миндалинах нет гнойного налёта, можно обойтись местными процедурами.

При ангине нужен покой и постельный режим

Полощите горло 3–4 раза в день травяными настойками – возьмите по столовой ложке сухого шалфея, ромашки, эвкалипта и календулы, залейте 1 литром кипятка, дайте настояться около 2 часов и остудите до приемлемой температуры.

Если у вас нет аллергической реакции на мёд, можете воспользоваться таким рецептом: по 1 столовой ложке сока свёклы, яблочного уксуса (лимонного сока) и мёда разведите в стакане воды. Полоскать горло также 3–4 раза в день.

Старый способ лечения горла – смазывание керосином медики применять не рекомендуют: керосин и его примеси – сильнейший аллерген.

Чаще всего ангину вызывает стафилококк, поэтому для полоскания стоит применять 1%-ный спиртовой раствор хлорофиллипта: для детей от 5 лет – чайная ложка на стакан воды, а с 12 лет – десертная ложка на один стакан воды. Полоскать горло 3–4 раза в день. Через 40 минут после полоскания полезно смазать горло раствором Люголя, если, конечно, нет аллергии на йод.

Когда нужны антибиотики

Температура поднялась до 38°С, бьёт озноб, мучает ломота во всём теле, больно глотать, а на миндалинах появился белый налёт? Значит, без антибиотиков уже не обойтись. Ложитесь в постель и вызывайте врача.

Ангина, перенесённая на ногах, может дать серьёзные осложнения со стороны внутренних органов (почки, сердце).

И не забывайте, что можно заразить окружающих, поэтому лучше, если больной будет в отдельной комнате и у него будут свои посуда и полотенце.

Нужно пить как можно больше тёплой жидкости, дополнительно принимать витамин С, отказаться от солёного, кислого и острого – такая еда раздражает воспалённое горло. Нужно отдать предпочтение протёртым супчикам и пюре. И конечно, необходимо отлежаться хотя бы недельку.

Признаки того, что лечение прошло успешно, – нормальная температура в течение пяти дней, отсутствие боли в горле и подчелюстных лимфоузлах при надавливании, кроме того, нормальные анализы крови и мочи. И не рвитесь срочно закончить все дела, которые накопились за время болезни, и ещё 2 недели воздерживайтесь от сильных физических нагрузок.

По инф. argumenti.ru



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