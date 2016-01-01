Лечение в санаториях города Саки - отдых с пользой для здоровья

Санаторно-курортное лечение – прекрасный выбор для тех, кто хочет и отдохнуть, и поправить здоровье. Заслуженной славой уже много лет пользуются санатории города Саки, который находится в Крыму – ведь не даром ещё во времена СССР именно это место называли всесоюзной здравницей.

Сейчас лечение в санаториях города Саки доступно в течение всего года, а пройдя по ссылке http://saki-sakropol.ru/lechenie-v-sanatorii-saki.php можно узнать актуальные цены на оздоровительные программы, почитать отзывы других отдыхающих, посмотреть фотографии номеров, а также сразу выбрать и забронировать подходящую путёвку. Стоимость отдыха будет зависеть от программы лечения, сезона и выбранного номера.

Что предлагают отдыхающим сакские санатории?

Грязелечение очень полезно при многих хронических заболеваниях

В первую очередь – это все виды водо- и грязелечения, основанные на применении целебной иловой грязи, которую берут со дна солёного Сакского озера.

Грязелечение в Саках – это уникальная процедура, которая практикуется уже два века.

Помимо лечебной грязи, для оздоровления используется рапа - это целебная минеральная вода озера. Рапа – природный очень насыщенный соляной раствор, прекрасный источник микроэлементов, минералов, витаминов.

Отдыхающим в санатории предлагаются и другие виды терапии:

- массаж

- большое разнообразие лечебных ванн и душей

-грязевые аппликации и обёртывание

-различные виды физиолечения

Пребывание в Сакских санаториях - это возможность получить комплексное оздоровление, так как на организм воздействует сразу несколько факторов: климат, бальнеологическое лечение, грязелечение, лечебная физкультура, диетическое питание.

Лечение в санаториях города Саки улучшит состояние людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы, кожными болезнями, урологическими, гинекологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Лечат в сакских санаториях также женское и мужское бесплодие.

Санатории города Саки вполне современны и комфортны для проживания. Они вполне подходят и для отдыха с детьми.

Приятно и то, что помимо эффективного оздоровления, гости санатория могут насладиться полноценным отдыхом на берегу Чёрного моря.

Каждый может подобрать себе развлечения по вкусу: это и прогулки по прекрасным курортным паркам, посещение экскурсий и аквапарков, пляжный отдых, купание в море.

Стоит добавить, что в летний период можно взять путёвку в санаторий без лечебной программы, чтобы просто отдохнуть на морском побережье.