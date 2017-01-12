Эпидемия гриппа из центрально-европейских областей России распространится в Сибирь и на Дальний Восток. О таком прогнозе сообщила руководитель Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова, пишет "Российская газета".

Эпидемия гриппа ещё не закончена, говорят специалисты

В большинстве регионов новогодние праздники прошли спокойно, и во многих из них волна гриппа пошла на спад. Превышение эпидпорога в первую неделю наступившего года специалисты зафиксировали в 17 регионах, это вдвое меньше, чем неделей раньше. Тем не менее до завершения эпидемиологического сезона еще далеко. Сейчас, когда взрослые вновь вышли на работу, а дети вернулись в школы, распространение инфекции вновь усилится.

При первых признаках заболевания необходимо обращаться к врачу



Появились и первые тревожные данные о летальных случаях, связанных с гриппом. В этом сезоне в России циркулирует три штамма вируса гриппа А и один штамм - гриппа В. При этом на долю опасной "гонконгской" разновидности (штамм А(Н3N2) приходится практически каждый второй случай заболевания гриппом. К счастью, эксперты ВОЗ, ежегодно выпускающие рекомендации по составу вакцины против гриппа, в этом сезоне попали в точку, точно спрогнозировав, против каких разновидностей вирусов надо прививаться.

Так что те, кто прививку сделал, получили защиту именно от пришедших к нам штаммов гриппа, в том числе и наиболее опасного "Гонконга".

Вот только прививку делают не все. Кто-то считает, что справится с заболеванием без вмешательства врачей, кто-то и вовсе уверен, что вакцинация - дело бесполезное. И разубедить в этом "антипрививочников" очень сложно. Хотя эпидемиологи не устают повторять: грипп коварен, у ослабленных людей он нередко обостряет имеющиеся хронические заболевания.

В этом сезоне для пяти заболевших встреча с "гонконгским" гриппом стала роковой: эта разновидность вируса вызывает тяжелую пневмонию и другие осложнения. Пять заболевших из четырех регионов врачам спасти не удалось.

"Все погибшие не были привиты против гриппа, - подчеркнула Анна Попова. - У них имелись сопутствующие хронические заболевания - сахарный диабет, миокардит, гипертония, кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца".

В Европе же сейчас борются с еще одной разновидностью гриппа - "птичьим" штаммом АН5N8. Очаги этой инфекции зарегистрированы среди диких птиц и на птичьих фермах в Германии, Швеции, Франции, Сербии, Черногории, Польши, Украины и других стран. В южных регионах Франции на днях было принято решение тотального уничтожения всех уток. По словам Анны Поповой, выявленная разновидность "птичьего" вируса для людей не опасна, тем не менее в Роспотребнадзоре считают необходимым и в нашей стране принять профилактические меры, снижающие риски инфицирования людей.

При этом птичий грипп долетел и до нашей страны. В одном из водоемов Апшеронского района на Кубани на днях обнаружили 130 погибших диких лебедей. Трупы уничтожили, но анализы подтвердили - виноват "птичий" вирус. Несколько случаев заболевания птицы зафиксировано и в частных фермерских хозяйствах края. Власти вынуждены были принять экстренные меры, объявив карантин по птичьему гриппу в трех районах Кубани.

Прививка, по мнению абсолютного большинства врачей, является единственным надежным средством защиты от гриппа. Сейчас, правда, делать ее уже поздно.

Поэтому для людей остаются актуальными другие привычные меры профилактики гриппа: