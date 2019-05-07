Гемангиома - что это такое?

Существует множество различных видов опухолей и не все они, к счастью, являются злокачественными. Одной из часто встречающихся доброкачественных опухолей является гемангиома.
Что такое гемангиома?
Гемангиома – это доброкачественная опухоль. Теперь подробнее о терминологии.
Латинское название опухоли расшифровывается следующим образом:
haema – кровь,
angi – сосуд,
oma – опухоль.
Из названия следует, что гемангиома – это сосудистое опухолевое образование, а точнее, патологическое разрастание кровеносных сосудов.
Находиться гемангиома может где угодно. Это может быть пятно на коже размером от миллиметра и более или доброкачественная опухоль в любом органе, которая чаще всего обнаруживается совершенно случайно во время обследования.
Причины возникновения
Науке до сих пор неизвестны точные причины возникновения подобных сосудистых разрастаний. Есть предположения, что большая часть гемангиом является врожденной и связана с нарушениями внутриутробного развития. Такие гемангиомы встречаются у детей.
Гемангиомы, которые появляются после сорока лет называются спонтанными. Считается, что на их появление влияет наследственность, а также наличие факторов риска: стрессы, резкие перепады давления, гормональные нарушения, заболевания сердца и сосудов, воздействие радиации, ультрафиолета, прием некоторых медикаментов.
Диагностика гемангиомы
Зависит от места расположения гемангиомы. Применяют ангиографию, УЗИ, рентгенографию, томографию.
Лечение гемангиомы
Поскольку прогноз при гемангиоме чаще всего благоприятный, то вопрос о лечении возникает, если есть какие-то симптомы заболевания или угроза осложнений. Например, кровотечение или изъязвление. Это может быть связано с расположением и размером опухоли.
Если опухоль никак не проявляет себя, то достаточно простого наблюдения.
Если же опухоль быстро растет, влияет на функции органов или находится в таком месте, где может легко травмироваться, то назначается один из видов лечения.
1. Хирургическое
2. Радиотерапия
3. Медикаментозное лечение
Способ выбирается в зависимости от места расположения и размера опухоли.
Симптомы гемангиомы
Гемангиома развивается медленно, ее рост может прекратиться сам по себе. Очень часто она не дает никаких симптомов. А специфических признаков, характерных именно для этого вида опухоли, нет вообще.
Но если опухоль большого размера и/или быстро растет, то она может сдавливать окружающие ткани, влиять на функции органа. Клинические проявления зависят от локализации гемангиомы. Например, если она находится в костях черепа, то человек может жаловаться на головные боли, головокружения, снижения зрения и так далее.
О других симптомах, диагностике и лечении гемангиомы костей черепа можно узнать здесь
https://pro-rak.ru/dobrokach/haemangioma/gemangioma-kostej-cherepa.html.
Если же гемангиома расположена в дыхательной системе, то человек может жаловаться на одышку, боль в груди. Сосудистая опухоль в поджелудочной железе может вызывать дискомфорт, боли и даже признаки желтухи.
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