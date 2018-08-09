"Доктор, у меня болит спина!"

Кто из нас не ощущал боль в спине? И не обязательно из-за радикулита. Причин возникновения болевого симптома в спине –множество. О них рассказывает опытный врач. Но – только для того, чтобы вы ориентировались, а не пытались лечиться сами. Разнообразие болей показывает, что их причину должен искать только специалист.

Боли в спине бывают...

Спина болит не только из-за проблем с позвоночником

Специфические и неспецифические

Боль в спине – самая частая причина обращения к неврологу. Однако зачем тогда Минздрав ввёл положение, согласно которому пациент сам уже не может записаться на приём к неврологу поликлиники, а должен сначала показаться терапевту? Задача терапевта состоит в том, чтобы дифференцировать: у какого пациента боль вертеброгенная, то есть «позвоночная» (её ещё называют дорсопатия), котораяи является предметом лечения у невролога, а у какого вызвана другими причинами.

Вертеброгенная боль наблюдается в 80-85% обращений к врачам. Основу её составляют мышечные боли, боли из-за поражений суставов и связок позвоночника и совсем немного – из-за поражений корешков спинного мозга. Такая боль считается неспецифической. А вот специфическая боль,обусловленная поражением не позвоночника, а различных внутренних органов, возникает в 15-20% случаев. Она может свидетельствовать о серьёзных патологиях, угрожающих жизни больного.

Специфические боли

Специфические боли могут вызывать ревматические заболевания, панкреатит, холецистит, язва двенадцатиперстной кишки, обострения ИБС, инфекционные болезни, (туберкулёз, герпес), онкологические заболевания.

Но чаще всего причиной болей служит почечная колика. Она возникает вследствие повреждения поверхностей мочеточника выходящим камнем и острого нарушения оттока мочи. В итоге чашечно-лоханочная система почки переполняется мочой, в почечных лоханкахповышается давление, нарушается кровообращение в почке.

Почечная колика возникает внезапно на фоне нормального состояния. Мучительная боль в спине локализуется под нижними ребрами и часто распространяется в подвздошную, паховую и надлобковую области.

Неспецифические боли

Мышечные боли. Причинами мышечных болей в спинеобычно становятся физическое перенапряжение, переохлаждение, ушибы.Возникает миозит, то есть воспаление скелетных мышц, котороев данном случаездесь вызывают не микробы, а продукты распада мышечных волоконец, разрывающихся от повреждающих воздействий.

Скелетные боли. В большинстве случаев они связаны с остеохондрозом– дегенеративно-дистрофическим заболеванием, в основе которого лежит прогрессирующее нарушение обмена веществ позвонков и их хрящей, ухудшение их кровоснабжения и разрушение структуры.

Чаще всего встречается поясничный остеохондроз. В результате дегенеративно-дистрофического процесса межпозвоночные диски постепенно разрушаются, их высота сокращается. Позвонки начинают «проседать» друга на друга. В результате раздражаются и сдавливаются нервные корешки, отходящие от спинного мозга. Ухудшается их кровоснабжение, начинается отёк и воспаление, отсюда и возникают боли. Далее дегенеративные процессы распространяются на мышцы и связки позвоночника, хрящевую и костную ткань позвонков. Наступают избыточная подвижность и необратимые смещения позвонков. Организм пытается преодолеть то и другое за счёт образования на позвонках твёрдых выростов – остеофитов. Но подобное напряжение приводит к спазмам мышц. А остеофиты сдавливают и раздражают нервные корешки. В итоге боли становятся ещё более сильными и трудноизлечимыми.

Корешковые боли. Корешковый синдром возникает в результате тех же причин(например, сдавления нервов из-за грыжи межпозвоночного диска), что и скелетные боли. Но корешковые болисохраняются значительно дольше, чем скелетные, и ониболее устойчивы к лечению теми лекарствами, которые помогают в борьбе со всеми остальными вертеброгенными болями.

Диагностика и обследования при болях в спине

Специфические боли

Существуют общие для таких болей в спине симптомы, указывающие на наличие не относящегося к позвоночнику серьёзного заболевания. Они таковы:

– начало стойкой боли в спине в возрасте до 20 и после 50 лет;

– немеханический характер боли, то есть боли не уменьшаются в покое, в положении лёжа, в определённых позах;

– постепенное усиление болей;

– наличие онкологии в анамнезе;

– возникновение боли на фоне лихорадки, снижения массы тела;

– жалобы на длительную скованность по утрам;

– симптомы поражения спинного мозга: параличи, тазовые нарушения, расстройства чувствительности;

– изменения в анализах мочи и крови.

Что касается, к примеру, распространённой почечной колики, то золотым стандартом её выявления и дифференциации с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости является внутривенная урография.Так называетсярентгеновский метод исследования мочевыделительной системы, позволяющий оценить размеры, форму, толщину, состояние чашечно-лоханочных структур, экскреторную (выделительную) способность почек.

Неспецифические боли

Мышечные боли. Очень важно отличать мышечные боли спины от вертеброгенных болей. Боли при миозитах тупые, усиливающиеся при надавливании на мышцы спины. Онине проходят в состоянии покоя и захватывают лишь 1-2 мышцы. Подвижность позвоночника при этом не ограничивается.

Скелетные боли. В отличие от миозитов скелетные боли чаще носят острый, стреляющий характер. Они охватывают многие мышцы спины, усиливаются при нагрузках, а в покое ослабевают, подвижность позвоночника при этом ограничивается.

Корешковые боли. Обычно для распознавания таких болей и выявления процесса остеохондроза используют рентгенографию. Это обследование помогает увидеть ключевые признаки остеохондроза: уменьшение межпозвонковой щели, остеофиты, понижение плотности костной ткани позвонков, их дегенеративные изменения и взаимосмещения, грыжи межпозвоночных дисков. Рентгенография также «видит» остеопоротические переломы позвонков, метастазы опухолей и иные причины неспецифических болей в спине.

Помимо рентгенографии, при диагностике корешковых болей используется МРТ. При подготовке больного к операции оно обязательно. Магнитно-резонансная томография позволяет нейрохирургу определить, чем же «поджат» корешок – грыжей межпозвоночного диска, остеофитом, осколком сломанного позвонка или другими причинами.

Что делать если спина болит?

Специфические боли в спине

Необходимо как можно скорее установить причину болей и начать лечение заболевания. В случае возникновения симптомов, характерных для почечной колики,надо немедленно вызвать скорую помощь.

Неспецифические боли

Мышечные боли. При их появлении необходимо сразу же прекратить физические работы. В ближайшие дни обратиться к врачу, поскольку под маской поясничного миозита нередко прячутся болезни почек.

Скелетные боли. Самолечение с помощью разогревающих кремов, тепла на спину, массажа и тому подобных методов возможно только в течение нескольких дней, пока вы не успели обратиться к врачу, который поставит точный диагноз заболевания и начнёт его лечение. Если в спине развилась резкая невыносимая боль, что чаще всего происходит при подъёме тяжестей или резком повороте туловища, обратитесь к врачу немедленно. Возможно, образовалась пояснично-крестцовая грыжа межпозвоночного диска с острым защемлением нервов.

Корешковые боли. На многие годы запаситесь терпением,мужеством и стойкостью в борьбе с этой патологией. Чтобы избавиться от таких болей, надо доверять лечащему врачу и предельно чётко выполнять все его предписания.

К каким врачам обращаться при болях в спине?

Специфические боли в спине

Терапевт должен направитьвас к неврологу или другому врачу. В частности, при почечной колике следует показаться урологу или нефрологу.

Неспецифические боли

Мышечные и скелетные боли. Ими занимаются терапевт, невролог, ортопед.

Корешковые боли. Это предмет комплексного лечения у невролога, специалиста по лечению хронических болевых синдромов, психотерапевта,нейрохирурга, эндокринолога.

Лечение болей в спине

Специфические боли

Лечение зависит от заболевания, вызвавшего болезненные симптомы.

Неспецифические боли

Мышечные боли. Лучшие лекарства против поясничного миозита– покой, тепло и массаж. В течение 2-3 дней необходим нестрогий постельный режим. Массаж делают через каждые 2-3 часа по 15-20 минут. Используют поколачивания ребром ладони, «гуляющие» взад-вперед по мышцам спины, растирающие, поглаживающие и пощипывающие движения.Донести тепло до воспалённых мышцы надо с помощью разогревающих кремов. Наиболее эффективные –этосамые жгучие, которыесразу усиливают мышечный кровоток и обмен веществ, выводят токсичные продукты, снимают боль.

Скелетные боли. Они лечатся миорелаксантами и нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС). Сейчас всё чаще назначают самые современные из них – коксибы(суперселективные ингибиторы одного из медиаторов воспаления). По противовоспалительной и анальгезирующей активности коксибы сравнимы с классическими НПВС, однако гораздо реже раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта, что типично для нестероидных противовоспалительных препаратов.

Корешковые боли. Лечение корешкового синдрома начинается с лекарственной терапии. К НПВС и миорелаксантам добавляют антиконвульсанты, а также трициклические антидепрессанты. Еслинесмотря на применение комплексной фармакотерапии боль в течение 3-4 месяцев не проходит или же к болевому синдрому присоединились признаки поражения спинного мозга (недержание мочи, кала или другие нарушения тазовых органов, перемежающаяся хромота, потеря чувствительности ног, парез мышц), невролог направляет больного к нейрохирургу для декомпрессионной операции на позвоночнике.

Повторяем: не занимайтесь самолечением! Диагностировать причину заболевания и назначить правильное лечение может только врач после обследования. Поэтому при появлении устойчивых болей в спине нужно обратиться к специалисту.

По инф. 3vozrast.ru

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