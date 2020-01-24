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Чтобы глаза не подводили, нужно им помочь
По инф. "Российской газеты"   
24 Января 2020 г.
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glaz

Ученые рассказали, как поддерживать зрение в отличной форме, пишет "РГ".

Чтобы глаза не подводили, нужно им помочь

Школьников нужно научить зарядке для глаз, чтобы снизить переутомление



Нагрузка на зрение современного человека стала поистине огромной, бьют тревогу специалисты. Наши глаза просто не приспособлены к новым реалиям. Особенно страдают школьники, которые не только много учатся, но и постоянно "сидят в телефонах". По статистике, проблемы со зрением наблюдаются у 70 процентов выпускников. К счастью, есть несколько простых советов, как можно уберечь свои глаза от чрезмерной нагрузки. Самые действенные способы описала врач-офтальмолог Илона Старцева. Кстати, ими могут пользоваться не только дети, но и взрослые.

Во-первых, не нужно перегружать себя занятиями и доводить глаза до переутомления. Даже если у школьника очень много занятий - важно постоянно менять двигательную и умственную активность, а также периодически устраивать спортивные пятиминутки. А еще обязательно ограничить время пользования гаджетами.

В начальной и средней школе детям можно использовать телефоны и планшеты по полчаса два раза в день, старшеклассникам - по часу утром и вечером.

Нужно обязательно высыпаться, так как во время сна организм быстро восстанавливает силы. Первоклашкам желательно спать 9,5 - 10 часов ночью и хотя бы час днем. Старшеклассникам положено спать не меньше восьми часов, а взрослым - хотя бы семь.

Следующий совет - больше пеших прогулок в светлое время суток. Исследования подтвердили, что естественное освещение положительно влияет на комфорт глаз. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, на свежем воздухе детям нужно проводить минимум два часа в день. Очень важно иметь при чтении и письме иметь правильное освещение - желательно светодиодные лампы хорошего качества. А учебная мебель должна соответствовать росту ученика. Поверхность рабочего стола должна быть матовой, полированная бликует и вредит глазам.

Ну, и кроме того, желательно укреплять зрение специальными дополнительными комплексами, которые содержат лютеин и зеаксантин, витамины А, С и Е, микроэлементы цинк и селен, а также антоцианы экстракта черники. Все это позволит сохранить остроту зрения на долгие годы и поможет защитить человека от многих опасных заболеваний глаз.

 

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