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Хронический гайморит: симптомы и причины

Лазарев Олег Владимирович, ЛОР-врач, www.ayzdorov.ru   
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Хронический гайморит – это болезнь, характеризующая довольно длительным и вялым течением, с чередующимися фазами обострения и ремиссии, проявляющаяся в частых головных болях, недомоганиях и заложенном носе, а также иных симптомах, в зависимости от того насколько запущенным является патологический процесс в пораженных пазухах. При данном заболевании воспаляется именно верхнечелюстная, или как её ещё называют - гайморова пазуха. Вообще, любой гайморит является разновидностью синуситов, поэтому иногда врачи именуют его хроническим максиллярным синуситом.

Симптомы хронического гайморита

 хронический гайморит

 

Так как речь идёт о заболевании, которое носит хронический характер, то в основном симптомы проявляют себя во время стадии обострения. Именно для такого периода характерны следующие симптомы:

  • Слабость и общее недомогание, чувство «разбитости».
  • Температура тела повышается, но, как правило, не до высоких цифр и может составлять 37,5 градусов. При этом нередко возникает легкий озноб.
  • Заложенность носа с характерными выделениями зелёного цвета.
  • Вследствие того, что слизистая раздражена, появляется чихание.
  • Отдающая в разные места боль. Иррадиация может происходить в лоб, в корень носа и даже в зубы. Особенно болезненные ощущения усиливаются, когда человек наклоняется вперед, либо кашляет.
  • Голос начинает меняться, появляется характерная для данного заболевания гнусавость.
  • Выделения меняют свой цвет чаще всего спустя неделю после обострения болезни, они становятся желтыми и гайморит перетекает в гнойную форму.
  • Если рассматривать гайморит хронический не во время стадии обострения, то также существует ряд симптомов, указывающих на то, что болезнь присутствует в организме:
  • Заложенный нос, выделения появляются периодически, терапии не поддаются, могут быть гнойными.
  • Ощущение «кома в горле», из-за постоянного стекания слизи из носовых пазух.
  • Головная боль, которая периодически усиливается, в зависимости от того, какое положение принимает больной. Наибольшую интенсивность неприятные ощущения набирают в положении лежа. Боль локализуется в области глазниц.
  • Лицо может становиться «тяжелым», его как бы распирает и давит изнутри, особенно в области щек.
  • Часто, особенно в утренние часы, у больных отекают веки, и появляется конъюнктивит.
  • Появление слез, без раздражающих внешних факторов.
  • Обоняние постоянно нарушено, что значительно снижает качество жизни.

Также симптомы хронического гайморита можно классифицировать следующим образом:

  • Местные субъективные, к которым относятся жалобы людей на выделения из носа, носящие гнойный характер, непрекращающиеся головные боли, ощущения распирания пораженной пазухи, выделения, носящие гнилостный запах, в связи с этим потеря аппетита. Естественно, что носовое дыхание практически отсутствует.
  • Местные объективные, к которым относится отечность глазных оболочек, их диффузная гиперемия, что отчетливо видна при осмотре. Между губой и носом наблюдаются признаки постоянного дерматита, трещины, экземы или импетиго. Ощущения болезненные во время пальпации соответствующих зон, при проведении риноскопии часто обнаруживаются полипы, носовые раковины отечны и утолщены. Зубы нередко повреждены кариесом, наблюдается пародонтит, фистулы.
  • Симптомы общие, к которым относятся чихание, кашель, головная боль, утомление. Что касается обострения, то чаще всего они наблюдаются в холодное время года, летом же наблюдается затишье. Во время проявлений болезни в общий анализ крови показывает изменения, характерные для ОРЗ. Общая слабость нарастает.

Причины гайморита и почему процесс становится хроническим

Причиной того, что в пазухах начинается патологический процесс, который после перерастает в хроническую форму часто становятся микроорганизмы – стрептококки. Но иногда болезнь вызывают вирусы, грибы и анаэробы.

Тому, что гайморит переходит в хроническую форму, способствуют такие причины, как:

  • Неграмотное лечение, несоблюдение терапевтической схемы, укороченный срок принятия лекарственных препаратов во время развития острого гайморита.
  • Постоянное присутствие хронической инфекции в носоглотке, а именно такие очаги, как: хронический ринит, хронический тонзиллит.
  • Искривление перегородки и вследствие этого нарушение оттока слизи. Подобные нарушения возникают как во время внутриутробного развития и являются врожденными, так и могут быть приобретены в течение жизни, например, как результат травмы.
  • Такие образования как кисты или полипы естественным образом нарушают нормальный воздухообмен в носовых пазухах, стимулируя застойные явления и нарушая отхождение слизи, а как следствие, развитие гайморита.
  • Такие стоматологические проблемы, как заболевание зубов, расположенных в частности на верхней челюсти.
  • Окружающая среда оказывает значительное влияние на развитие данного хронического заболевания. Это касается именно того воздуха, которым постоянно дышит человек. Чем больше он загазован, запылен и токсичен, тем риск развития заболевания выше.
  • Вредные привычки.
  • Аллергия.
  • Состояние иммунитета как местного, так и общего.
  • Нарушение как тканевой, так и сосудистой проницаемости в носовых пазухах.

 Виды хронического гайморита

Если рассматривать классификацию хронического гайморита, то выделяют несколько его подвидов:

  • Катаральный хронический гайморит. В этом случае воспалена вся слизистая оболочка гайморовой пазухи, на вид она покрасневшая, отекшая и налита кровью. Внутри нее находится слизистое содержимое. Он может быть, как односторонним, так, развиваться и с двух сторон.
  • Гнойный гайморит. В этом случае внутренне слизистое содержимое меняется на гной. Это происходит в случае обострения хронической болезни.
  • Пристеночно-гиперпластический – это такая форма хронического гайморита, происходит гиперплазия слизистой, а затем на ней образуются полипы. Нос попеременно закладывает, выделения частые и обильные.
  • Фиброзный хронический гайморит.
  • Аллергический гайморит в хронической форме возникает, как правило, резко и неожиданно, под влиянием определенного раздражителя. Слизистая отекает, её активность возрастает, появляются обильные выделения.
  • Кистозный хронический гайморит характеризуется тем, что внутри полости носа образуется киста, её размер и место расположения в носу может быть практически любое.
  • Полипозный, когда виной патологии хронического характера становится полип, который разрастается в носовой пазухе.

Иногда встречаются его смешанные формы, когда, например, при наличии полипов в пазухах начинается гнойный процесс.

Некоторые медики выделяют следующие виды гайморита, протекающего в хронической форме, основываясь на том, что явилось источником инфекции:

  • Травматический, когда нарушение носового дыхания, а как следствие развитие болезни происходит из-за разного рода травм черепа.
  • Риногенный, когда гайморит перерастает в хроническую форму из-за частых ринитов и синуситов.
  • Одонтогенный, является следствием различного рода заболеваний зубов.
  • Гематогенный хронический гайморит – наиболее распространенный, так как вызывается проникновением в носовые пазухи определенного возбудителя – бактерии (бактериальный) или гриба (грибковый).
  • Независимо от того, что явилось причиной развития заболевания и какому бы подвиду оно не относилось, хронический гайморит может быть, как односторонним, так и затрагивать обе пазухи.

Источник: www.ayzdorov.ru

 
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