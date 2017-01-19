Хронический гайморит: симптомы и причины

Хронический гайморит – это болезнь, характеризующая довольно длительным и вялым течением, с чередующимися фазами обострения и ремиссии, проявляющаяся в частых головных болях, недомоганиях и заложенном носе, а также иных симптомах, в зависимости от того насколько запущенным является патологический процесс в пораженных пазухах. При данном заболевании воспаляется именно верхнечелюстная, или как её ещё называют - гайморова пазуха. Вообще, любой гайморит является разновидностью синуситов, поэтому иногда врачи именуют его хроническим максиллярным синуситом.

Симптомы хронического гайморита

Так как речь идёт о заболевании, которое носит хронический характер, то в основном симптомы проявляют себя во время стадии обострения. Именно для такого периода характерны следующие симптомы:

Слабость и общее недомогание, чувство «разбитости».

Температура тела повышается, но, как правило, не до высоких цифр и может составлять 37,5 градусов. При этом нередко возникает легкий озноб.

Заложенность носа с характерными выделениями зелёного цвета.

Вследствие того, что слизистая раздражена, появляется чихание.

Отдающая в разные места боль. Иррадиация может происходить в лоб, в корень носа и даже в зубы. Особенно болезненные ощущения усиливаются, когда человек наклоняется вперед, либо кашляет.

Голос начинает меняться, появляется характерная для данного заболевания гнусавость.

Выделения меняют свой цвет чаще всего спустя неделю после обострения болезни, они становятся желтыми и гайморит перетекает в гнойную форму.

Если рассматривать гайморит хронический не во время стадии обострения, то также существует ряд симптомов, указывающих на то, что болезнь присутствует в организме:

Заложенный нос, выделения появляются периодически, терапии не поддаются, могут быть гнойными.

Ощущение «кома в горле», из-за постоянного стекания слизи из носовых пазух.

Головная боль, которая периодически усиливается, в зависимости от того, какое положение принимает больной. Наибольшую интенсивность неприятные ощущения набирают в положении лежа. Боль локализуется в области глазниц.

Лицо может становиться «тяжелым», его как бы распирает и давит изнутри, особенно в области щек.

Часто, особенно в утренние часы, у больных отекают веки, и появляется конъюнктивит.

Появление слез, без раздражающих внешних факторов.

Обоняние постоянно нарушено, что значительно снижает качество жизни.

Также симптомы хронического гайморита можно классифицировать следующим образом:

Местные субъективные, к которым относятся жалобы людей на выделения из носа, носящие гнойный характер, непрекращающиеся головные боли, ощущения распирания пораженной пазухи, выделения, носящие гнилостный запах, в связи с этим потеря аппетита. Естественно, что носовое дыхание практически отсутствует.

Местные объективные, к которым относится отечность глазных оболочек, их диффузная гиперемия, что отчетливо видна при осмотре. Между губой и носом наблюдаются признаки постоянного дерматита, трещины, экземы или импетиго. Ощущения болезненные во время пальпации соответствующих зон, при проведении риноскопии часто обнаруживаются полипы, носовые раковины отечны и утолщены. Зубы нередко повреждены кариесом, наблюдается пародонтит, фистулы.

Симптомы общие, к которым относятся чихание, кашель, головная боль, утомление. Что касается обострения, то чаще всего они наблюдаются в холодное время года, летом же наблюдается затишье. Во время проявлений болезни в общий анализ крови показывает изменения, характерные для ОРЗ. Общая слабость нарастает.

Причины гайморита и почему процесс становится хроническим

Причиной того, что в пазухах начинается патологический процесс, который после перерастает в хроническую форму часто становятся микроорганизмы – стрептококки. Но иногда болезнь вызывают вирусы, грибы и анаэробы.

Тому, что гайморит переходит в хроническую форму, способствуют такие причины, как:

Неграмотное лечение, несоблюдение терапевтической схемы, укороченный срок принятия лекарственных препаратов во время развития острого гайморита.

Постоянное присутствие хронической инфекции в носоглотке, а именно такие очаги, как: хронический ринит, хронический тонзиллит.

Искривление перегородки и вследствие этого нарушение оттока слизи. Подобные нарушения возникают как во время внутриутробного развития и являются врожденными, так и могут быть приобретены в течение жизни, например, как результат травмы.

Такие образования как кисты или полипы естественным образом нарушают нормальный воздухообмен в носовых пазухах, стимулируя застойные явления и нарушая отхождение слизи, а как следствие, развитие гайморита.

Такие стоматологические проблемы, как заболевание зубов, расположенных в частности на верхней челюсти.

Окружающая среда оказывает значительное влияние на развитие данного хронического заболевания. Это касается именно того воздуха, которым постоянно дышит человек. Чем больше он загазован, запылен и токсичен, тем риск развития заболевания выше.

Вредные привычки.

Аллергия.

Состояние иммунитета как местного, так и общего.

Нарушение как тканевой, так и сосудистой проницаемости в носовых пазухах.

Виды хронического гайморита

Если рассматривать классификацию хронического гайморита, то выделяют несколько его подвидов:

Катаральный хронический гайморит. В этом случае воспалена вся слизистая оболочка гайморовой пазухи, на вид она покрасневшая, отекшая и налита кровью. Внутри нее находится слизистое содержимое. Он может быть, как односторонним, так, развиваться и с двух сторон.

Гнойный гайморит. В этом случае внутренне слизистое содержимое меняется на гной. Это происходит в случае обострения хронической болезни.

Пристеночно-гиперпластический – это такая форма хронического гайморита, происходит гиперплазия слизистой, а затем на ней образуются полипы. Нос попеременно закладывает, выделения частые и обильные.

Фиброзный хронический гайморит.

Аллергический гайморит в хронической форме возникает, как правило, резко и неожиданно, под влиянием определенного раздражителя. Слизистая отекает, её активность возрастает, появляются обильные выделения.

Кистозный хронический гайморит характеризуется тем, что внутри полости носа образуется киста, её размер и место расположения в носу может быть практически любое.

Полипозный, когда виной патологии хронического характера становится полип, который разрастается в носовой пазухе.

Иногда встречаются его смешанные формы, когда, например, при наличии полипов в пазухах начинается гнойный процесс.

Некоторые медики выделяют следующие виды гайморита, протекающего в хронической форме, основываясь на том, что явилось источником инфекции:

Травматический, когда нарушение носового дыхания, а как следствие развитие болезни происходит из-за разного рода травм черепа.

Риногенный, когда гайморит перерастает в хроническую форму из-за частых ринитов и синуситов.

Одонтогенный, является следствием различного рода заболеваний зубов.

Гематогенный хронический гайморит – наиболее распространенный, так как вызывается проникновением в носовые пазухи определенного возбудителя – бактерии (бактериальный) или гриба (грибковый).

Независимо от того, что явилось причиной развития заболевания и какому бы подвиду оно не относилось, хронический гайморит может быть, как односторонним, так и затрагивать обе пазухи.