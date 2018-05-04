Травяной чай от всех болезней

Чай, наряду с кофе, – самый популярный напиток в мире. Ценят его за приятный вкус, аромат и полезные свойства. Напиток повышает иммунитет, бодрит, улучшает работу нервной системы, обладает антиоксидантными свойствами. В нем много микроэлементов, эфирных масел.
Однако чай несет не только пользу, но и может причинить и вред организму. Он содержит много кофеина, иногда даже больше, чем кофе. Кофеин стимулирует нервную систему, но в больших количествах способен привести к перевозбуждению, нервному истощению, а людям, страдающим заболеваниями сердечнососудистой системы, крепкий чай вообще противопоказан.
Он повышает кислотность желудка, в связи с чем его нельзя пить при заболеваниях пищеварительной системы. Содержащиеся в напитке полифенолы разрушают печень. Он вымывает из организма некоторые микроэлементы (например, кальций) и мешает усвоению железа. Ну и, конечно, чай окрашивает зубную эмаль.
Травяной чай
Гораздо лучше традиционного чая травяной напиток, приготовленный из целебных растений. Линия таких напитков Camellia sibirica, выпускаемая корпорацией «Сибирское здоровье», представлена чайными сборами с золотым корнем (родиолой розовой), курильским чаем (кустарниковой лапчаткой) и саганом дайлей (рододендроном Адамса). Приобрести такой чайный сбор можно не выходя из дома на сайте.
Преимущества чайных сборов от корпорации «Сибирское здоровье»:
- Они не содержат кофеина, а значит, не оказывают влияния на сердечнососудистую систему.
- Не вымывают из организма микроэлементы.
- Не окрашивают зубную эмаль.
- Являются антиоксидантами, защищая организм от вредного воздействия окружающей среды.
Напитки имеют не только приятный вкус и аромат, но и ряд полезных свойств, благодаря входящим в состав целебным травам. Так Курильский чай известен в народной медицине с древних времен. Вкус напитка пряный, терпкий, напоминает традиционный, но с цветочными и древесными нотками. Курильский чай, входящий в состав сборов, улучшает качество крови, оказывает противовоспалительное, антибактериальное действие, является мощным антиоксидантом, иммуномодулятором, афродизиаком. Его применяют при воспалениях дыхательных путей, дисбактериозе, нервном истощении.
Золотой корень согревает и тонизирует, его вкус напоминает имбирь – такой же жгучий и пряный. Родиола розовая обладает ярким стимулирующим воздействием, ее настои активизируют клеточную энергию, ускоряют выздоровление. Особенно полезен настой из нее при сниженном жизненном тонусе, упадке сил, больших нагрузках.
Саган Дайля (рододендрон Адамса) целители Дальнего Востока называли «продлевающим жизнь». Это растение тонизирует, заряжает энергией на целый день, стимулирует защитные силы организма, замедляет процессы старения клеток, обладает ярко выраженным омолаживающим действием.
Нужен чай? Пей «Сибирское здоровье»!
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