Польза и вред зеленого чая

Полезные свойства зеленого чая известны издавна. Многие столетия он использовался, как целительный бальзам против многих болезней. Современная фитотерапия и наука свидетельствуют о полезных свойствах зеленого чая. Что из себя представляет зеленый чай, и может ли он навредить организму?
Секрет полезных свойств зеленого чая включается в химических элементах, которые содержатся в нем. В состав чая входит около 500 элементов, в том числе кальций, магний, фосфор, фтор и другие, 450 видов органических веществ: белки, жиры, углеводы, алкалоиды и большая часть витаминов. к слову, в настоящее время в большинстве интернет-магазинов, например, http://teaandcoffee.ru/, можно найти полезные статьи о пользе чая.
Алкалоиды: Главный алкалоид зеленого чая - кофеин, благодаря которому после приема напитка мы чувствуем себя более активно.
Углеводы: Зеленый чай содержит углеводы, которые необходимы для нормальной деятельности организма.
Польза зелёного чая
Зеленый чай без сахара, польза: Один стакан зеленого чая без сахара улучшает метаболизм и помогает избавиться от токсинов. В нем содержится большое количество антиоксидантов. Кроме того, у зеленого чая без сахара, калорийность очень низкая, что помогает избавиться от лишнего веса.
Зеленый чай листовой, польза: Для заварки лучше всего использовать листовой зеленый чай, а не чай в пакетиках, так как в них в основном бывает самый некачественный продукт.
Экстракт зеленого чая: Экстракт зеленого чая - это биологически активная добавка, которая используется в различных кремах и масках. В основном используется с целью похудения и тонизирования кожи. В нем сконцентрированы все полезные ингредиенты, входящие в состав зеленого чая.
Зеленый чай натощак: зеленый чай улучшает работу пищеварительной системы и тонизирует на весь день. Но натощак он может неблагоприятно влиять на слизистую желудка, особенно у людей, которые страдают гастритом и язвой желудка. После употребления напитка может быть боль и дискомфорт в области живота. В целях похудения пить зеленый чай натощак небезопасно, лучше в начале сделать легкий перекус и только потом пить чай.
Зеленый чай на ночь: Так как напиток обладает тонизирующим эффектом, его употребление перед сном преподнесет бессонницу, усталость и не даст отдохнуть. Поэтому лучше всего зеленый чай выпить утром, но после того, как хорошо поели.
Зеленый чай, польза и вред на давление: Один стакан зеленого чая в день тормознет образования холестерина. Напиток снижает давление, следовательно, показан гипертоникам. Но с другой стороны, в нем содержится большое количество кофеина. Кофеин стимулирует работу сердца и повышает давление. Только при комплексном подходе, употребление зеленого чая, внесет свой вклад в общее оздоровление, снижения уровня вредного холестерина и нормализацию давления.
Кроме того, зелёный чай:
- Обладает стимулирующим свойством. Тонизирует и активизирует состояние организма;
- Богат антиоксидантами, которые предотвращают развитие онкологических заболеваний;
- Улучшается метаболизм, что способствует снижению веса;
- Богат витамином P, который повышает иммунитет. Полезно пить при насморке и гриппе;
- Зеленый чай можно использовать вместо зубной пасты. Он значительно укрепляет зубы;
- Полезен для сердечно-сосудистой системы. Ежедневное использование зеленого чая значительно снижает риск развития сердечных заболеваний;
- Благоприятно влияет на состояние костной системы организма. Согласно исследованиям, опубликованные в Nutrition Research, зеленый чай помогает снизить риск переломов вследствие остеопороза;
- Улучшает состояние печени;
- Предотвращает развитие диабета;
- Хорошо влияет на суставы и предотвращает развитие артрита;
- Может предотвратить развитие паркинсонизма. Возможно, что это происходит благодаря функции зеленого чая, повышающую чувствительность мозга к дофамину, а паркинсонизм развивается вследствие гиперпродукции дофамина.
Вред зелёного чая
Если выбирать некачественные сорта зеленого чая, то он может быть и вредным. Надо стараться не принимать лекарства с зеленым чаем, так как напиток уменьшает пользу лекарства. Вредные свойства зеленого чая могут проявляться при:
- Заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как гастрит и язва;
- Неврологических нарушениях. Кофеин активирует организм, а у людей с неврологическими нарушениями это может привести к бессоннице и агрессии;
- Тахикардии и бессоннице, так как обладает активизирующим свойством;
- Обладает мочегонным действием, поэтому неэффективно принимать с лекарственными средствами;
- Согласно исследованиям, в чае содержится такое количество кофеина, которое может плохо действовать на развивающийся плод, поэтому зеленый чай противопоказан при беременности. Употребление большого количества зеленого чая снижает усвоение организмом витамина B9, что вредно влияет на нервную систему плода.
Китайский зеленый чай
В Китае производится более 1500 сортов зеленого чая. Выращивают его в 18 провинциях Китая. Для приготовления китайского зеленого чая используют молодые крупные листья чая и подсушивают их природным путем, не применяя ферментацию. Все это и обусловливает особенный аромат, вкус и пользу китайского зеленого чая. Китайские мудрецы считали, что чай является посредником между пьющим и Буддой, помогает человеку достигать само понимания, повышает его дух, лечит душу, а следовательно - дарит долголетие.
Зеленый чай при диабете
Ингредиенты, входящие в состав зеленого чая, имеют полезное влияние на состояние почек. Большая часть больных диабетом страдает гиперсекрецией альбумина в моче, что выражается почечной недостаточностью. Зеленый чай замедляет повреждение почечных клеток. Исследования показали, что ежедневное употребление зеленого чая значительно снижает вероятность развития диабета. Полифенолы и алкалоиды, содержащиеся в напитке уменьшают окислительные процессы в организме, что вызывает вазодилатацию, снижению давления и уровня холестерина. Все это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышенный у больных диабетом.
Зеленый чай, отзывы: большинство людей пьют зеленый чай с целью похудения. Проанализировав отзывы, можно сделать вывод, что потребители в основном очень довольны полезными свойствами чая, особенно пользой для похудения.
Можно сделать вывод, что употребление качественного зеленого чая в умеренном количестве, при соблюдении всех противопоказаний, благоприятно влияет на организм.
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