В качестве лечебного или дополнительного питания уже достаточно давно стали использоваться специальные смеси. Такая продукция сегодня позволяет обеспечивать максимально простой и удобный уход за больными. Энтеральное питание осуществляется физиологическим традиционным путем. Одним из наиболее популярных вариантов являются продукты «Нутрикомп» немецкого производства.
Специальные смеси «Нутрикомп» применяются в пред- и послеоперационном периоде. Также они используются в неврологии, например, при депрессии или инфекционных заболеваниях ЦНС. Употребляя продукт, пациент получает полноценный прием пищи. Практические исследования показывают, что «Нутрикомп» способствует набору веса у людей, которые страдают анорексией. Благодаря нему возможно полное выздоровление. Помимо этого, продукт используется людьми, которые хотят скорректировать свою фигуру, занимаются спортом.
Питание широко применяется в медицине для пациентов, которые находятся в коме. Пища поступает разными способами, например, через зонд. Таким образом, организм больного восстанавливается, получая все необходимые полезные элементы. Могут купить питание Нутрикомп и те, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Оно может использоваться в разных целях. Существует достаточно большое количество показаний к его применению.
Специальные смеси имеют уникальный состав. В них входят элементы, которые необходимы для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма человека. Благодаря ним питание обладает восстанавливающей функцией. Оно используется в онкологии. Известно, что пациенты, которые проходят курс химиотерапии, могут испытывать трудности с приемом пищи. В этом случае как нельзя лучше подходит такая продукция.
«Нутрикомп» включает белок, углеводы, которые так необходимы ослабевшему организму. Продукт способствует быстрому выздоровлению пациентов. Так как компоненты питания сбалансированы, оно усваивается организмом быстро и легко, даже если система пищеварения ослаблена болезнью. Специальные смеси предоставляют возможность пациентам сократить время нахождения на реабилитации. Такие симптомы, как слабость, вялость, головокружение, проходят, так как организм больного получает все необходимые вещества для правильной работы. В линейку продукции немецкого производителя входят смеси с пищевыми волокнами и без них, с высоким содержанием энергии и белков.
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Усталость без причины — признак астении
Астения – это нервно-психическая слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна. Астения является стержневым или сквозным синдромом при многих болезнях. Она может быть как дебютом (начальным проявлением), ...
Холодное уксусное обёртывание
Это наиболее эффективная процедура, которая может применяться как для лечения острых заболеваний с высокой температурой, так и в случае хронического течения болезней. Применять уксусные обёртывания можно в лю...
Что делать, если пазухи воспалились?
Не смотря на все достижения медицины, разработанные методики и изобретенные препараты, лечение гайморита может длиться месяцами. А некоторые люди не могут побороть гайморит годами. Лучше гайморитом не болеть...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Физзарядка от академика Амосова
Старение - сложный многообразный процесс, зависящий не только от биологических причин, но и от социальных условий жизни, которые определяют материально-бытовые факторы, условия окружающей среды на производств...
Биологически активные добавки: какими они должны быть
Развитие фармацевтической промышленности, биотехнологии, химии, внедрение суперсовременных технологий переработки растительного и иного сырья для получения высокочистых биологически активных соединений и их к...