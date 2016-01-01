В качестве лечебного или дополнительного питания уже достаточно давно стали использоваться специальные смеси. Такая продукция сегодня позволяет обеспечивать максимально простой и удобный уход за больными. Энтеральное питание осуществляется физиологическим традиционным путем. Одним из наиболее популярных вариантов являются продукты «Нутрикомп» немецкого производства.

Специальные смеси «Нутрикомп» применяются в пред- и послеоперационном периоде. Также они используются в неврологии, например, при депрессии или инфекционных заболеваниях ЦНС. Употребляя продукт, пациент получает полноценный прием пищи. Практические исследования показывают, что «Нутрикомп» способствует набору веса у людей, которые страдают анорексией. Благодаря нему возможно полное выздоровление. Помимо этого, продукт используется людьми, которые хотят скорректировать свою фигуру, занимаются спортом.

Питание широко применяется в медицине для пациентов, которые находятся в коме. Пища поступает разными способами, например, через зонд. Таким образом, организм больного восстанавливается, получая все необходимые полезные элементы. Могут купить питание Нутрикомп и те, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Оно может использоваться в разных целях. Существует достаточно большое количество показаний к его применению.

Специальные смеси имеют уникальный состав. В них входят элементы, которые необходимы для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма человека. Благодаря ним питание обладает восстанавливающей функцией. Оно используется в онкологии. Известно, что пациенты, которые проходят курс химиотерапии, могут испытывать трудности с приемом пищи. В этом случае как нельзя лучше подходит такая продукция.

«Нутрикомп» включает белок, углеводы, которые так необходимы ослабевшему организму. Продукт способствует быстрому выздоровлению пациентов. Так как компоненты питания сбалансированы, оно усваивается организмом быстро и легко, даже если система пищеварения ослаблена болезнью. Специальные смеси предоставляют возможность пациентам сократить время нахождения на реабилитации. Такие симптомы, как слабость, вялость, головокружение, проходят, так как организм больного получает все необходимые вещества для правильной работы. В линейку продукции немецкого производителя входят смеси с пищевыми волокнами и без них, с высоким содержанием энергии и белков.

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