Родиола розовая: лечебные свойства и противопоказания

Сегодня речь пойдет о редком растении семейства толстянковых - родиоле розовой.
Купить настойку родиолы розовой можно в разных местах, вопрос лишь в том, насколько правильно собиралось и хранилось сырье. От степени профессионализма травника зависит и лечебная ценность настойки. Неправильная заготовка корня или его агрессивная сушка сможет свести на нет всю пользу родиолы, а она огромна.
Что же это за растение - родиола розовая? Родиола или золотой корень до некоторых пор была широко распространена в условиях сурового таежного климата. Затем, как это часто бывает, на растение появился небывалый спрос, драгоценный целебный корень собирали без соблюдения элементарных правил поддержания экосистемы, и природные запасы золотого корня сильно истощились. Однако, к тому времени варварский интерес к растению несколько поугас, и родиоле розовой удалось выжить и немного восстановить свою популяцию.
Родиола прежде всего сильнейший иммунномодулятор и адаптоген: растение повышает резистентность организма к нагрузкам и атакам патогенных микроорганизмов. Мало кто знает, что настойка родиолы розовой - одно из немногих средств для укрепления работы вилочковой железы. Это важнейший орган для продуцирования лимфоцитов наравне с костным мозгом и селезенкой. Качественная и системная работа иммунитета - главная профилактика всех болезней, поэтому в комплексную фитотерапию настойку родиолы розовой можно включать смело практически при любом заболевании.
Чаще всего настойка применяется при следующих состояниях:
- Синдром хронической усталости
- Атеросклероз
- Гипотония
- Сахарный диабет
- Стрессовые состояния
- Лучевая болезнь
- Кровотечения различного происхождения
- Переломы и травмы
- Туберкулез
- Заболевания желчного пузыря
- Эректильная дисфункция и импотенция
- Длительные физические нагрузки
- Вегето-сосудистая дистония
- Старческие изменения мозга
- Климакс
- Нарушения менструального цикла
- Малокровие
- Инфекционные и вирусные болезни
- Аллергические реакции
- Бессонница
- Головная боль
- Доброкачественные опухоли
Как видим, лечебный диапазон золотого корня очень широк. Купить настойку родиолы розовой очень рекомендуется хотя бы потому, что это великолепное антистрессовое средство. Любой стресс - это сильная нагрузка на надпочечники, которые отвечают за многие процессы в организме, в том числе и за способность женщины к зачатию. В природе не так много трав, поддерживающих надпочечники, не давая при этом токсической нагрузки на печень и почки. И родиола одна из них.
Как и любое целебное средство, настойка родиолы розовой имеет свои противопоказания:
- Беременность
- Лактация
- Гипертония
- Индивидуальная непереносимость
- Органические повреждения центральной нервной системы
Не рекомендуется сочетать родиолу с другими адаптогенами и алкоголем.
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Перелом шейки бедра у пожилых
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
Усталость без причины — признак астении
Астения – это нервно-психическая слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна. Астения является стержневым или сквозным синдромом при многих болезнях. Она может быть как дебютом (начальным проявлением), ...
Что делать, если пазухи воспалились?
Не смотря на все достижения медицины, разработанные методики и изобретенные препараты, лечение гайморита может длиться месяцами. А некоторые люди не могут побороть гайморит годами. Лучше гайморитом не болеть...
Холодное уксусное обёртывание
Это наиболее эффективная процедура, которая может применяться как для лечения острых заболеваний с высокой температурой, так и в случае хронического течения болезней. Применять уксусные обёртывания можно в лю...
Физзарядка от академика Амосова
Старение - сложный многообразный процесс, зависящий не только от биологических причин, но и от социальных условий жизни, которые определяют материально-бытовые факторы, условия окружающей среды на производств...