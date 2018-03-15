Родиола розовая: лечебные свойства и противопоказания

Сегодня речь пойдет о редком растении семейства толстянковых - родиоле розовой.

Купить настойку родиолы розовой можно в разных местах, вопрос лишь в том, насколько правильно собиралось и хранилось сырье. От степени профессионализма травника зависит и лечебная ценность настойки. Неправильная заготовка корня или его агрессивная сушка сможет свести на нет всю пользу родиолы, а она огромна.

Что же это за растение - родиола розовая? Родиола или золотой корень до некоторых пор была широко распространена в условиях сурового таежного климата. Затем, как это часто бывает, на растение появился небывалый спрос, драгоценный целебный корень собирали без соблюдения элементарных правил поддержания экосистемы, и природные запасы золотого корня сильно истощились. Однако, к тому времени варварский интерес к растению несколько поугас, и родиоле розовой удалось выжить и немного восстановить свою популяцию.

Родиола прежде всего сильнейший иммунномодулятор и адаптоген: растение повышает резистентность организма к нагрузкам и атакам патогенных микроорганизмов. Мало кто знает, что настойка родиолы розовой - одно из немногих средств для укрепления работы вилочковой железы. Это важнейший орган для продуцирования лимфоцитов наравне с костным мозгом и селезенкой. Качественная и системная работа иммунитета - главная профилактика всех болезней, поэтому в комплексную фитотерапию настойку родиолы розовой можно включать смело практически при любом заболевании.

Чаще всего настойка применяется при следующих состояниях:

Синдром хронической усталости

Атеросклероз

Гипотония

Сахарный диабет

Стрессовые состояния

Лучевая болезнь

Кровотечения различного происхождения

Переломы и травмы

Туберкулез

Заболевания желчного пузыря

Эректильная дисфункция и импотенция

Длительные физические нагрузки

Вегето-сосудистая дистония

Старческие изменения мозга

Климакс

Нарушения менструального цикла

Малокровие

Инфекционные и вирусные болезни

Аллергические реакции

Бессонница

Головная боль

Доброкачественные опухоли

Как видим, лечебный диапазон золотого корня очень широк. Купить настойку родиолы розовой очень рекомендуется хотя бы потому, что это великолепное антистрессовое средство. Любой стресс - это сильная нагрузка на надпочечники, которые отвечают за многие процессы в организме, в том числе и за способность женщины к зачатию. В природе не так много трав, поддерживающих надпочечники, не давая при этом токсической нагрузки на печень и почки. И родиола одна из них.

Как и любое целебное средство, настойка родиолы розовой имеет свои противопоказания:

Беременность

Лактация

Гипертония

Индивидуальная непереносимость

Органические повреждения центральной нервной системы

Не рекомендуется сочетать родиолу с другими адаптогенами и алкоголем.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ