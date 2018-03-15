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Родиола розовая: лечебные свойства и противопоказания
Агнесса ЛИ   
15 Марта 2018 г.
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Родиола розовая: лечебные свойства и противопоказания

Сегодня речь пойдет о редком растении семейства толстянковых - родиоле розовой.

Купить настойку родиолы розовой можно в разных местах, вопрос лишь в том, насколько правильно собиралось и хранилось сырье. От степени профессионализма травника зависит и лечебная ценность настойки. Неправильная заготовка корня или его агрессивная сушка сможет свести на нет всю пользу родиолы, а она огромна.

Что же это за растение - родиола розовая? Родиола или золотой корень до некоторых пор была широко распространена в условиях сурового таежного климата. Затем, как это часто бывает, на растение появился небывалый спрос, драгоценный целебный корень собирали без соблюдения элементарных правил поддержания экосистемы, и природные запасы золотого корня сильно истощились. Однако, к тому времени варварский интерес к растению несколько поугас, и родиоле розовой удалось выжить и немного восстановить свою популяцию.

Родиола прежде всего сильнейший иммунномодулятор и адаптоген: растение повышает резистентность организма к нагрузкам и атакам патогенных микроорганизмов. Мало кто знает, что настойка родиолы розовой - одно из немногих средств для укрепления работы вилочковой железы. Это важнейший орган для продуцирования лимфоцитов наравне с костным мозгом и селезенкой. Качественная и системная работа иммунитета - главная профилактика всех болезней, поэтому в комплексную фитотерапию настойку родиолы розовой можно включать смело практически при любом заболевании.

Чаще всего настойка применяется при следующих состояниях:

  • Синдром хронической усталости
  • Атеросклероз
  • Гипотония
  • Сахарный диабет
  • Стрессовые состояния
  • Лучевая болезнь
  • Кровотечения различного происхождения
  • Переломы и травмы
  • Туберкулез
  • Заболевания желчного пузыря
  • Эректильная дисфункция и импотенция
  • Длительные физические нагрузки
  • Вегето-сосудистая дистония
  • Старческие изменения мозга
  • Климакс
  • Нарушения менструального цикла
  • Малокровие
  • Инфекционные и вирусные болезни
  • Аллергические реакции
  • Бессонница
  • Головная боль
  • Доброкачественные опухоли

Как видим, лечебный диапазон золотого корня очень широк. Купить настойку родиолы розовой очень рекомендуется хотя бы потому, что это великолепное антистрессовое средство. Любой стресс - это сильная нагрузка на надпочечники, которые отвечают за многие процессы в организме, в том числе и за способность женщины к зачатию. В природе не так много трав, поддерживающих надпочечники, не давая при этом токсической нагрузки на печень и почки. И родиола одна из них.

Как и любое целебное средство, настойка родиолы розовой имеет свои противопоказания:

  • Беременность
  • Лактация
  • Гипертония
  • Индивидуальная непереносимость
  • Органические повреждения центральной нервной системы

Не рекомендуется сочетать родиолу с другими адаптогенами и алкоголем.

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