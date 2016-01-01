Правильное питание и образ жизни при подготовке к ЭКО

Считается, что одна из возможных причин повышения частоты бесплодных браков – это высокий уровень хронического стресса у современного человека, неправильный образ жизни и плохая экологическая обстановка. В самом деле, мало кто может похвастаться ежедневными упражнениями на свежем воздухе, правильным питанием и употреблением органической еды, полноценным ночным сном, отсутствием перегрузок и отрицательных эмоций. Между тем, давно и многократно доказана важность каждого из этих факторов для гармоничной работы желез внутренней секреции, нервной и сердечно-сосудистой систем. Нарушения их работы неминуемо влияют на репродуктивную систему как женщин, так и мужчин. Что мы можем противопоставить негативному влиянию среды?

Нормализовать режим дня. Необходимо оставить для сна не менее 7-8 часов, предусмотреть время для активного и спокойного отдыха. Перед сном не стоит плотно ужинать, проводить время за телевизором, компьютером или планшетом (это не способствует отдыху мозга). Свести к минимуму поступление в организм токсичных веществ. Это касается не только вредных привычек, но и питания, бытового и профессионального контакта с химикатами. Регулярно заниматься физкультурой. Двигательная активность снижает уровень стресса, улучшает работу всех органов и систем организма. Не так важно, что Вы выберете: фитнес, бассейн, йога, танцы – главное, чтобы это было эмоционально приятно и без перегрузок. Врач предупредит вас, когда активность нужно будет ограничить. Уделить внимание экологии своего дома. Желательно уменьшить количество накопителей пыли, регулярно проводить влажную уборку, проветривать, использовать увлажнители и мойки воздуха. Оптимальные параметры воздуха в квартире: температура 20-22оС, влажность 45-60%. Избегать эмоционального перенапряжения. Подумайте, каким образом Вы могли бы создать для себя щадящую, благоприятную атмосферу. Если Вы чувствуете, что не справляетесь с тревожностью или подавленным настроением, стоит обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Правильно питаться: разнообразно, полноценно, умеренно. В нашем регионе не редкость дефицит в пище йода, цинка, селена, витаминов D и Е, полиненасыщенных жирных кислот. В рационе обязательно должны быть сезонные овощи и фрукты, нежирное мясо, морская рыба, растительное масло. Калорийность рациона рассчитывается индивидуально. Стремитесь к тому, чтобы получить калории из качественных продуктов, богатых витаминами, полезными жирами и клетчаткой. Обсудите с врачом прием витаминно-минеральных комплексов.

Помимо повышения шансов на успех ЭКО, в результате соблюдения этих рекомендаций улучшится общее самочувствие и настроение, нормализуется вес, укрепится иммунитет.

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