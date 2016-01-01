Полезные свойства арахисовой пасты

Скорее всего, многие из вас впервые узнали про арахисовую пасту из какого-либо зарубежного фильма или сериала. И действительно, этот продукт очень популярен в США и стал практически незаменимым атрибутом завтрака. В нашей же стране такая паста почему-то не пользуется особым успехом. И между прочим зря, ведь она очень полезная и питательная.

Прежде чем рассказать о пользе этого продукта, отметим статью (подробнее по ссылке: http://free-coupons.ru/otzyv-ob-arahisovoj-paste-myprotein.html) с отзывом об арахисовой пасте английского бренда Myprotein.

Начнем с того, что паста из арахиса богата на различные витамины и минералы. Важно, что в ходе изготовления она не подвергается термической обработке, а значит, сохраняет все полезные свойства арахиса.

В ней содержится большое количество витаминов, которые оказывают положительное воздействие на иммунную систему и в целом хорошо влияют на самочувствие. А с помощью клетчатки и питательных волокон улучшается перистальтика кишечника и его работа в целом.

Если говорить о минеральных веществах, то стоит отметить кальций, фосфор, цинк, магний, железо, кобальт и т.д. В составе достаточно много полиненасыщенных жирных кислот, которые обновляют клетки нашего организма, и защищают их от негативного воздействия. Кроме того, они борются с избытком в крови холестерина. Благодаря магнию снижается риск возникновения и развития сахарного диабета.

Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, то арахисовая паста станет отличным источником белка. Именно за это ее также любят многие спортсмены, которые следят за высоким содержанием белка, который необходим им для роста мышечной ткани.

Стоит отметить и антиоксиданты. Они снижают риск сердечнососудистых заболеваний, замедляют старение организма.

Полезные вещества, входящие в состав пасты, помогают восстановить клетки печени, не дают жировым клеткам откладываться на органах, оказывают благоприятное воздействие на желчный пузырь.

Арахисовая паста относится к высококалорийным продуктам питания. Но если вы следите за своей фигурой, то стоит ограничиться 2-4 ложками в день, а не съедать сразу всю банку. Кроме того, добавляя пасту в свой рацион, вы повышаете в крови уровень тестостерона, что хорошо сказывается как на процессе жиросжигания, так и на росте мышц.

Но, как известно, во всем надо знать меру. Поэтому следует придерживаться некоторых простых правил. Во-первых, как уже отмечалось выше, дневная норма не должна превышать нескольких ложек в сутки. Во-вторых, лучше всего выбрать утро или день для приема пасты в пищу. Тогда она точно не "отложится на боках".

Арахисовая паста действительно замечательно подходит для завтрака: например, ее можно добавить в овсяную кашу. Бутерброды из хлеба или хлебцов с пастой станут отличным перекусом на работе. А если сверху еще положить кусочки фруктов, то и никакие пирожные не нужны: мало того, что вкусно, так еще и очень полезно.

Итак, положительное влияние арахисовой пасты на организм очевидно. Поэтому стоит подумать над тем, чтобы хотя бы иногда разнообразить с помощью нее свой рацион. Тем более, что ее приобретение не составит труда - в наше время она представлена во многих супермаркетах и интернет магазинах.

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