Осуществим ли переход от обычного образа жизни к здоровому

Чтобы быть стройным, бодрым и красивым и сохранять прекрасное самочувствие долгие годы нужно прийти к здоровому образу жизни. В мечтах мы, конечно же, видим себя правильно питающимися, регулярно посещающими спортивный зал, имеющими массу увлечений и т.д. Но на деле не у всех получается это реализовать. Часто причиной неудач называют резкий старт, когда человек пытается в одну минуту изменить себя и начать жить по задуманному плану. На самом деле преобразования стоит вводить постепенно.
Например, занятия спортом. Они являются обязательной частью программы перехода к активной жизни. Это и тонус, и хорошая фигура. Ведь всем известны последствия малой двигательной активности. Это зачастую лишний вес и заболевания внутренних органов, к примеру, печени. (Кстати, много полезной и важной, грамотной и хорошо структурированной информации о здоровье печени можно посмотреть здесь: http://essentiale.ua/articles). Но нагружать себя сразу многочисленными тренировками не стоит. Для начала подойдут простые физические упражнения, которые нужно понемногу усложнять.
Избавление от разного рода зависимостей (алкоголь, курение, переедание и т.п.) тоже должно быть разумным. К примеру, одна неделя для вычеркивания из жизни какой-то из вредных привычек. При этом нужно обязательно себя смотивировать, рассмотреть все минусы и плюсы, подробно остановиться на полученной в результате пользе. И еще свою тягу к тому или иному элементу вредностей стоит обеспечить альтернативой, например, если тянет поесть что-нибудь вкусненькое, пойти не к холодильнику, а покрутить хула-хуп.
Режим дня тоже не должен измениться резко. Если человек является совой и ложится в два часа ночи, он не сможет лечь и сразу отключиться в одиннадцать часов вечера. Но закончить ритуал для отхода ко сну и удобно расположиться для ночного отдыха не в два часа ночи, а минут на двадцать пораньше будет по силам. Постепенно время ночного отдыха нужно сдвигать к правильному времени.
Хороший результат возникнет и от перехода к рациональному питанию. Но лучше при составлении диеты обратиться к профессионалам-диетологам. А в домашних условиях, говорят многие похудевшие и поддерживающие себя в прекрасной форме люди, стоит начать считать калории. Золотое правило: если есть желание похудеть, расход калорий должен превышать их приход.
Еще одна важная составляющая новой жизни – эмоциональный настрой. К примеру, как у сапера: сделать нужно, и обратного хода просто нет. И, конечно же, стоит обрести единомышленников, особенно в кругу своей семьи, и не откладывать задуманное на завтра. Давайте действовать постепенно, разумно и прямо с этой минуты!
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