Лечение в клиниках Москвы – как легко подобрать подходящий вариант

Когда нужна какая-то медицинская помощь: сдать анализы, найти врача, пройти медосмотр или обследование, то иногда трудно сразу понять, куда обратиться. И чем больше город, тем сложнее задача.

Кроме того, каждый человек хочет найти вариант, максимально соответствующий его потребностям. Например, клиника должна быть удобно расположена, или специализироваться на определенном заболевании, или обслуживать по полису ОМС.

Сейчас есть возможность подобрать любой вариант для любого пациента: вот здесь собраны все сведения о самых разных частных и государственных медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы подобрать нужное лечебное учреждение, как для ребенка, так и для взрослого, достаточно определиться с нужным направлением: гастроэнтерология, реабилитация, дерматовенерология и так далее. Сервис предоставляет все нужные сведения о выбранной клинике или роддоме. Можно сразу узнать все необходимое и записаться на прием к нужному специалисту. А будущие мамы смогут выбрать роддом с подходящими условиями и заключить контракт на роды, отправив заявку.

Этим функции бесплатного медицинского сервиса не ограничиваются. С его помощью можно дистанционно организовать плановую госпитализацию в любую подходящую клинику. Все, кто хоть раз проходил этот процесс самостоятельно, знает, сколько нужно иногда потратить времени и сил. Собрать необходимые документы, найти подходящую больницу, получить направление, ждать своей очереди. Для того нужно не один раз посетить лечебное учреждение, побегать по кабинетам.

Это нелегко даже при госпитализации в своем городе, а как быть, если нужно поехать на лечение в столицу? Даже выбор подходящей клиники становится проблемой.

Если воспользоваться медицинским сервисом, всего этого можно избежать и записаться на госпитализацию в любую клинику Москвы и Санкт-Петербурга дистанционно. Эта услуга доступна для жителей любого региона России.

Для этого достаточно знать свой диагноз. После этого нужно оставить заявку на сайте и дальше процесс будет идти без участия пациента. Сервис подберет подходящие клиники, направит туда заявку и пациент получит предложения от медицинских учреждений с датой госпитализации. После того как заявка на госпитализацию отправлена, с пациентом свяжется куратор и расскажет о дальнейших действиях. Приезжать в больницу заранее, до госпитализации, не нужно. Можно выбрать любой вид лечения: платный, льготный или по полису ОМС. Достаточно указать это в заявке.