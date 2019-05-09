Каждый год 20 апреля в России отмечается День донора. Благотворительный фонд «Мир в каждый дом» размышляет о самой сути явления донорства. Что такое «донорство»? «Отдавание»? «Дарение»? А что можно подарить?

Самый очевидный ответ – можно пожертвовать свою кровь. Движение доноров крови в России с каждым годом нарастает. Все больше и больше людей хотят отдавать кровь другому человеку. Так, по данным ВЦИОМ, хотя бы раз становились донорами крови 45% россиян.

Мотивы доноров разные. Одни становятся донорами, чтобы помочь близким людям, попавшим в беду и нуждающимся в переливании крови. Другие – чтобы помочь совершенно незнакомым людям. Третьи – видят в донорстве пользу для своего здоровья.

Что конкретно несет донорство крови кроме спасения жизни нескольких человек? Пожалуй, самое важное в этом понятии – общий уровень жизни. Согласитесь, каждому хочется жить в развитом обществе, понимая, что «в случае чего» это общество поможет, не оставит в беде.

Сотрудники БФ Мир в каждый дом решили приобщиться к донорскому движению благодаря старшему специалисту фонда – Светлане Галковской. Светлана – постоянный донор, именно на ней стояла задача по организации массовой донации (сдачи) крови. Это всегда непросто – необходимо поговорить с каждым новичком, ответить на все волнующие вопросы, согласовать визит большого количества людей в пункт забора крови.

Итог акции: семь новых доноров крови. Большинство из них вернется в пункт переливания крови через три месяца – чтобы стать постоянным донором крови, а также, возможно, потенциальным донором костного мозга. Семь человек, которые расскажут своим друзьям и близким, что кроводача – совершенно нестрашная процедура. И, возможно, так же, как в свое время привели их, доноры приведут в центр своих друзей.

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