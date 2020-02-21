Бросить пить навсегда: что пригодится для старта

Как можно бросить пить алкоголь совсем? Такой вопрос одолевает некоторых людей и является для них насущным. Советов в онлайн-пространстве нашлось – хоть отбавляй. И вот некоторые. Возможно, всё это послужит для кого-то лишь просто информационным фоном, прошедшим мимо, или же наоборот станет своеобразным толчком в новую абсолютно трезвую жизнь.

Некоторые источники пишут, что стоит для начала познакомиться с симптомами отвыкания. Это, к примеру, смена настроения в худшую сторону, появление раздражительности, тревоги и беспокойства, внутренней напряженности, злобы по пустякам и т.д. Врага надо знать, как говорится, в лицо, и постараться разоружить его твердым внутренним настроем, что все получится, а происходящее нехорошее и некомфортное – протекает временно. К слову, кроме советов есть и другие методы в помощь тем, кто хочет победить алкоголизм. Если самому (или близкому человеку) уж точно не справиться, то в Севастополе можно обратиться к профессионалам сюда: http://lechenie-narco.ru/.

Вернемся к онлайн-наставлениям. Встающему на путь трезвой жизни желательно понимать, что в процессе борьбы могут случаться и срывы. И представлять, а что же это такое. Срыв – такой своеобразный «червячок», который живет где-то внутри и твердит: «один раз можно», «другого способа снять проблему просто не существует» и т.д. В это время человека одолевает тревога, раздражительность, он внутренне мечется в поисках принятия решения – выпить или не стоит и может действительно сорваться. Все такие мысли и состояния желательно распознавать, фиксировать и стараться занимать себя во время подобной неустойчивости на пути к достижению цели чем-то более полезным. Один человек средних лет, к примеру, боролся с подобными метаниями тем, что начинал отжиматься, насколько хватало сил. Как захотелось сделать «заступ» - сразу и выполнял выматывающее упражнение.

Еще необходимо убирать внутренний дискомфорт, связанный с голодом. Ведь такое состояние тоже может стать толчком к раздражительности. Объедаться при этом, конечно, не нужно, а вот сытость себе вполне можно организовать, перейдя на правильное питание. Кроме того, в период перехода в трезвую жизнь в течение дня стоит устраивать себе минутки непродолжительного отдыха. Ведь происходит колоссальная перестройка – не только психологического плана, но и физического. И справляться с этим стоит, себя поддерживая и таким образом.