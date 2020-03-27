Я накричал на вредного кота, а оказалось, что он спас мне жизнь!

Уже 10 лет прошло со дня смерти Валентины Толкуновой. Мы запомнили её как легендарную певицу Советского Союза, но для близких, и в особенности для последнего супруга, Валентина была доброй и заботливой женщиной, которая была готова отдать все свои силы на помощь родным людям.