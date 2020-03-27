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ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
﻿Бабуля
2020-03-02-06-17-05
– Ещё водки. – Костя махнул бармену нетвёрдой рукой.
Последние слова
2016-05-01-02-54-25
Одна пожилая женщина рассказывала:
Модная весна 2020: какую обувь выбрать
-2020-
Сегодня, женщинам за 50 лет, дизайнеры предлагают немало интересных и модных образов, составной частью которых неизменно выступает обувь. Что можно примерить это весной расскажем в статье. Несмотря на то, что основным трендом остается удобство и практичность (устойчивые каблуки, «тракторная» подошва и...
Рабочие руки
2016-05-01-02-15-03
Нищий пришёл к богатому скряге. Богач спросил его: — Сколько у тебя дома человек?
Последнее «прости»
2020-03-19-00-35-28
Две попытки Сергея Ивановича завести семью провалились, хотя первая внушала надежду. Ох, давно это было, давно... Веселый институтский брак, рождение сына, диплом, хорошая работа... Все разрушила перестройка. Завод прикрыли, инженеры-конструкторы в славном городе Энске даром никому не были нужны, а...

Я накричал на вредного кота, а оказалось, что он спас мне жизнь!
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27 Марта 2020 г.
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