Владимир Высоцкий - Купола российские

Девочка из Перми провела необычный перформанс, чтобы привлечь внимание к проблемам разбитых дорог. (Тема это болезненная и проблемная для многих регионов страны, и ведь какие-то меры чиновники принимают, дороги ремонтируют, но очень быстро они возвращаются в прежнее состояние. То ли экономия на материалах сказывается, то ли качество ремонта, а может просто действительно природные условия у нас в стране такие, когда никакой асфальт зим не выдерживает? - прим. МГ.)