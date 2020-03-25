Владимир Высоцкий - Купола российские

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Летние Олимпийские игры перенесли на следующий год
Летние Олимпийские и Паралимпийские игры–2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Ранее также отменили конкурс «Евровидение», который должен был пройти в мае в Нидерландах.
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История про взяточника-управленца: хотел на рельсах обогатиться, да не вышло
Главу муниципального предприятия «Ангарский трамвай» арестовали на два месяца за получение особо крупной взятки.
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В Удмуртии нашелся самый большой черный тополь в Европе
В Сарапульском районе Удмуртии обнаружили самый большой черный тополь в Европе. Об этом сообщил руководитель туристско-информационного проекта «Источник» Дмитрий Чувашов.
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В российских больницах не хватает масок и антисептиков
Работники медицинских учреждений страдают от нехватки масок и других средств индивидуальной защиты на фоне эпидемии коронавируса. Такие данные следуют из опроса среди медиков, проведенного в Instagram инфекционистом Дарьей Паниевой.
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В деле об убийстве историком аспирантки вскрылись подробности: девушка умерла не сразу
Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и хранении оружия. Об этом 24 марта сообщила объединенная пресс-служба судов города.
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В Петербурге онкобольных гоняют за лекарствами в стационар. А как же карантин, спрашивается?
В Петербурге пациенты с онкозаболеваниями вынуждены ездить за лекарствами в стационар, несмотря на риски заражения коронавирусной инфекцией нового типа. О проблеме рассказала «Доктору Питеру» собеседница Ольга, чей папа с раком простаты попал в больницу и не может получить лекарства. (Нет, в здравоохранении происходит все-таки полная неразбериха, ничем другим ситуацию и объяснить нельзя. - прим. МГ.)
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Бросить новорожденного малыша на берегу реки — это как? А вот так...
В Красноярском крае ищут женщину, которая подозревается в убийстве своего ребенка-младенца. Об этом сообщает Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по ст. 106. "Убийство матерью новорожденного ребенка".
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Чтобы дом не протекал, не скупитесь на металл
С началом весны, в период интенсивного таяния снега возникает опасность протечки домашней кровли. Эта проблема поистине многогранна. Поток льющейся с крыши воды разрушает внутренние помещения и мебель, но даже медленное, почти незаметное проникание влаги в дом приводит к разрушению всего здания и способствует возникновению грибка, который негативно воздействует на здоровье людей и отличается крайней живучестью.
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Лев Лещенко угодил в больницу с пневмонией и подозрением на коронавирус
У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подозревают коронавирус. Эстрадного певца вместе с женой Ириной положили в медицинский центр в Коммунарке в «новой Москве».
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Особенности выбора насосной станции для дома
В последние годы в нашей стране наблюдается устойчивая тенденция: люди, уставшие от бетонных многоквартирных высоток, перебираются жить в частные дома. Это подтверждает и официальная статистика, показывающая, что спрос на земельные участки под жилищное строительство ежегодно растет. Жизнь в частном доме, безусловно, имеет множество положительных сторон, однако стоит помнить и о возможных трудностях. Зачастую участки под ИЖС не имеют стационарного водопровода, так что для комфортной жизни в частном доме придется самому позаботиться об обустройстве автономного водоснабжения.
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В России взлетели вверх продажи презервативов. Оно и объяснимо, так ведь?
Продажи презервативов в России за последнюю неделю резко увеличились, а крупнейший порносайт мира PornHub сделал бесплатным премиум-контент.(Возможно, таким вот образом Россия хотя бы частично решит проблему демографии? Шутим, но и такого расклада исключать нельзя, ведь, может быть, в будущем все будут говорить о детях, зачатых во время великого коронавирусного карантина . - прим. МГ.)
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Стал известен средний возраст умерших от коронавируса
Вирусологи из немецкого Института Роберта Коха определили, в каком возрасте в среднем наступает смертность от коронавируса. По данным ученых, это преклонный возраст — 82 года.
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Отчим насиловал падчерицу 9 лет. А мама? Да на суде в его защиту встала!
В Магадане закончено расследование уголовного дела о сексуальном насилии в отношении ребенка, продолжавшемся в течение 9 лет. При этом мать пострадавшей девочки встала на защиту насильника, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
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Щупальца коронавируса: не всё захватит вездесущая болячка!
"Есть люди, которые совершают планирующий полет на высоте 400 км, прячутся в глуби океанов, зимуют в Антарктиде или совершенно лишены связи с миром... Кто эти мужчины и женщины, способные ускользнуть от вируса?" - пишет журналист Le Figaro Шарль Лекюрье.
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ФСБ нашли мошенников, торгующих похищенными данными кредиток по всей стране
ФСБ задержала в 11 субъектах России более 30 членов преступной группы, торгующей похищенными данными кредитных карт российских и зарубежных банков.
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Девочка из Перми «высадилась» на Луну посреди разбитой дороги
Девочка из Перми провела необычный перформанс, чтобы привлечь внимание к проблемам разбитых дорог. (Тема это болезненная и проблемная для многих регионов страны, и ведь какие-то меры чиновники принимают, дороги ремонтируют, но очень быстро они возвращаются в прежнее состояние. То ли экономия на материалах сказывается, то ли качество ремонта, а может просто действительно природные условия у нас в стране такие, когда никакой асфальт зим не выдерживает? - прим. МГ.)
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Шаманы попросили духов защитить людей от коронавируса
Шаманы в трех сибирских регионах провели обряды о благополучии человечества и просьбой о защите людей от дальнейшего распространения коронавируса. Такие обряды прошли в Туве, Бурятии и Алтайском крае. (В борьбе с общей бедой все средства хороши, ранее, напомним, крестный ход для борьбы с COVID-19 провели послушники московского монастыря, а патриарх Кирилл утвердил специальный текст молитвы против коронавируса . - прим. МГ.)
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«Я разве идиот?»: Евгений Петросян прокомментировал слухи о рождении наследника
Друг Евгения Петросяна рассказал, что не знает о рождении у юмориста ребенка, а также передал реакцию артиста на данные новости.
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Мальчишки играли в прятки около трансформатора. Чем игра окончилась, всем понятно...
Тамбовские следователи возбудили уголовное дело о гибели двух школьников в Мичуринске, сообщили в региональном управлении СК. Мальчики играли в прятки около трансформаторной будки. (Неужели родители этих мальчишек не говорили им о том, что всем трансформаторы нужно обходить стороной? Но, опять же, дети на то и дети, чтобы запреты нарушать, но не ценой жизни ведь... прим. МГ.)
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Ушел из жизни автор образов Астерикса и Обеликса
На 93-м году ушел из жизни французский иллюстратор итальянского происхождения Альбер Удерзо. Художник придумал визуальный образ комикс-персонажей Астерикса и Обеликса.