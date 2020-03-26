Юрий Никулин. Анекдоты - 2

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Могилу античного воина возрастом около 1900 лет нашли в Азовском заповеднике
Статус погребенного подтверждает найденный при нем кинжал, сообщает телеканал «Россия – Культура».
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Социологи: чем больше семья, тем скорее все в ней консерваторы
Социологи Том Фогль (Tom S. Vogl) из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Джереми Фриз (Jeremy Freese) обнаружили положительную корреляцию между размером семьи и консервативными взглядами ее членов. Люди из крупных семей чаще выступают против однополых браков и абортов.
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Ажиотаж вокруг продуктов, похоже, достиг апогея?
Недельные повседневные расходы россиян с 16 по 22 марта оказались рекордными в нынешнем году. Люди в панике продолжают не останавливаясь скупать продукты длительного хранения. (Население России не на шутку взволновано темпами распространения инфекции и примером того, что происходит в Италии... прим. МГ.)
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В Мурманской области единоросса уволили за угрозы и ругань в адрес горожанки
В поселке Ревда Мурманской области уволили с должности главы местного культурно-спортивного центра Максима Россошанского, который также входит в Совет депутатов Ревды от «Единой России». Он угрожал владелице городского паблика из-за комментария в его адрес во «ВКонтакте».
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Жанна Болотова в больнице: врачи подозревают пневмонию, поклонники – коронавирус
Народная артистка РСФСР Жанна Болотова попала в больницу в Коммунарке, куда направляют больных коронавирусом в Москве.
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Семьи погибших военных смогут рассчитывать на дополнительные выплаты
Семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих смогут получать ряд дополнительных денежных выплат, которые полагались самому военному, но не были выплачены до момента его гибели. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.
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Сидят дома москвичи, сидят нижегородцы, сидят амурцы...
Действующее в Москве правило, согласно которому пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны сидеть дома, планируется распространить и на другие регионы России с высоким количеством заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу по коронавирусу при Госсовете. Только вот в случае с пенсионерами из регионов речь о выплатах за примерное поведение на карантине не поднимается...
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«Невский. Тень Архитектора»: жизнь неправедная, суд неправедный
Сценарист Андрей Тумаркин, ставший теперь ещё и креативным продюсером, интригует зрителей приключениями борца за справедливость по кличке Архитектор и его очередной «тени». Новый бесконечный сериал – о майоре Паше (именно Паше) Семёнове и друге его, Архитекторе. Думается, следующий сериал будет называться «Архитектор-мент» или «Тень Паши Семёнова».
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Коронавирус – тот еще живчик, оказывается!
Коронавирус оставался активным в каютах лайнеров компании Princess Cruise в течение 17 дней после того, как помещения покинули заболевшие пассажиры, заявили эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний CDC.
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«Случилось чудо, и собаки улетели»
Администрация Свято-Казанского монастыря ликвидировала местный приют для животных. Когда за собаками приехали волонтеры и полиция, представители монастыря заявили, что «случилось чудо, и собаки улетели».
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Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Пообещал поддержку и еще кое-что
Президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям России в связи с пандемией коронавируса и влиянием, которое этот кризис оказывает на жизнь страны. Глава государства озвучил целый ряд мер социальной поддержки граждан, заявил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и объявил, что следующая рабочая неделя будет нерабочей.
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Не уберегли! Принц Чарльз заразился коронавирусом
Сын британской королевы Елизаветы II заразился коронавирусом. Как сообщает The Telegraph, тест на наличие инфекции показал положительный результат.
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Власти придумали, как будут наказывать за нарушения карантина. Строго!
Госдума намерена 31 марта рассмотреть поправки в УК РФ об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в связи с пандемией коронавируса. Так, для нарушителей карантина предполагается наказание до 7 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе нижней палаты.
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Литературовед Ирина Прохорова: о политике, власти, репрессиях и будущем книг
Ирина Прохорова – глава издательства «Новое литературное обозрение», сестра бизнесмена и политика Михаила Прохорова. Она была руководителем партии «Гражданская платформа», на которую в 2012-м «рокировочном» году так надеялись средний класс и интеллигенция России. Сегодня, в эпоху дрессированной Думы и фейковых партий, Ирина Прохорова занимается развитием культуры и образования – тем, что действительно делает Россию страной.
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Чубайс рассказал, что спасет Россию во всей этой «чехарде»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс убежден, что российская бюджетная система защищена от негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 благодаря тому самому фонду, который «многократно был обруган и проклят». Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Высказывание политика, известного с 1990-х годов словами о «не вписавшихся в рынок» жителях РФ, вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
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Ванная: мини-дворец в типовой квартире
Отделка ванной – важное и ответственное мероприятие. Здесь нужно все продумать заранее, чтобы было герметично от воды и пара и непременно красиво и радостно, поскольку ванная комната – особая, ее назначение – дарить чистоту и нести позитивный настрой.
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова
Ушла из жизни известная советская и российская актриса Инна Макарова. Народной артистке СССР было 93 года.
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Мятежный диакон Кураев предлагает и РПЦ о карантине подумать!
Диакон Андрей Кураев объяснил, разумна ли публикация официальной молитвы против коронавируса.
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Хорошая новость: опекунам-пенсионерам опять будут повышать пенсии
Опекунам-пенсионерам могут вновь начать индексировать пенсии. Предполагающий это законопроект рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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Невыплата зарплаты перестанет быть преступлением?
Предложение отменить в России уголовную ответственность за невыплату зарплат может быть вызвано не только простой корыстью.