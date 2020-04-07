Смешные детские рассуждения

В старой перуанской легенде говорится о городе, где все были счастливы. Жители этого города делали всё, что доставляло им удовольствие, и хорошо друг с другом уживались. Все, за исключением мэра, который был в печали, потому что ему было нечем управлять. Тюрьма была пустой, судом никогда не...