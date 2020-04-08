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Как бороться с пигментацией после 50 лет: народные средства и косметологические процедуры
-50-
Разобравшись с причинами появления и разновидностями пигментных пятен, мы рассмотрим самые популярные домашние рецепты и косметологические процедуры избавления от них. Однако прежде чем приступить к устранению этих неприятных явлений, необходима консультация специалиста, позволяющая исключить наличие...
Модная весна 2020: какую обувь выбрать
-2020-
Сегодня, женщинам за 50 лет, дизайнеры предлагают немало интересных и модных образов, составной частью которых неизменно выступает обувь. Что можно примерить это весной расскажем в статье. Несмотря на то, что основным трендом остается удобство и практичность (устойчивые каблуки, «тракторная» подошва и...
Последнее «прости»
2020-03-19-00-35-28
Две попытки Сергея Ивановича завести семью провалились, хотя первая внушала надежду. Ох, давно это было, давно... Веселый институтский брак, рождение сына, диплом, хорошая работа... Все разрушила перестройка. Завод прикрыли, инженеры-конструкторы в славном городе Энске даром никому не были нужны, а...
Трудовые деньги
2016-05-20-01-40-30
У одного богатого отца был сын-лентяй. О труде он не имел никакого понятия: ел и пил готовое, одевался в одежду, сшитую чужими руками, притом был очень расточителен. Отец, желая приучить сына к труду и сделать его бережливым, отвёз его в дальний аул и отдал одному кабардинцу в работники за один...
Город счастливых
2016-06-02-01-26-41
В старой перуанской легенде говорится о городе, где все были счастливы. Жители этого города делали всё, что доставляло им удовольствие, и хорошо друг с другом уживались. Все, за исключением мэра, который был в печали, потому что ему было нечем управлять. Тюрьма была пустой, судом никогда не...

Смешные детские фразы
Youtube   
08 Апреля 2020 г.
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