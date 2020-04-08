Смешные детские фразы

В Италии задержали группу пенсионеров, которые грубо нарушали правила изоляции и собирались группой, чтобы играть в карты в лесу. Фанаты преферанса из местечка Кастано Примо под Миланом не хотели отказываться от своей ежедневной карточной игры: шесть пенсионеров в возрасте от 65 до 75 лет встречались рано утром в лесу вдоль канала Вилорези. (Случай, конечно, из ряда вон выходящий. Люди рисковали жизнью ради игры в карты, при этом устраивали мастерскую конспирацию! - прим. МГ.)