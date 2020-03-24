Прекрасное далеко

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 300 тысяч человек. К вечеру 23 марта эта цифра увеличилась еще на 30 тысяч и составила 332 тысячи 930 человек. По последним данным ВОЗ, более половины случаев заражения зафиксированы в странах Европы — более 170 тысяч. Число жертв по всеми миру достигло 14510. Большинство из них приходится на Италию и Испанию, где умирают сотнями каждый день. Эпидемия продолжает захватывать все новые страны, за последние сутки о первых случаях заражения сообщили власти Сирии, Гренады, Мозамбика, Белиза и Мьянмы.