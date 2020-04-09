(Не)Детские мысли – высказывания про любовь

Найти качественный, быстрый ноутбук давно не проблема – можно без опаски купить его в любом специализированном интернет-магазине, например, здесь. Но на какого производителя следует ориентироваться, чтобы приобрести недорогую и притом надёжную электронику? Оригинальничать в этом вопросе мы не станем. Китайская техника давно завоевала доверие россиян, проделав долгий путь от ироничной снисходительности до понимания того факта, что наш восточный сосед действительно делает качественные вещи, которые на несколько порядков дешевле раскрученных западных брендов.