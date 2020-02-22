Двухголовые животные

Исследователи нашли в Брунее новый вид улиток и назвали его в честь Греты Тунберг. (Эта шведская школьница побольше многих других беспокоится о климате. Вот и нам бы подтянуться, и может быть, страшных последствий удастся избежать. А то, что в честь экоактивистки назвали новый вид улиток... что сказать? Вполне заслуженно! - прим. МГ.)