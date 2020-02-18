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Дети и дикие животные
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|18 Февраля 2020 г.
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Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
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Внимание, ветераны!
Уважаемые жители города Иркутска! Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску» информирует:
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В современной жизни существует много разных материальных соблазнов, а иногда и просто навалившиеся финансовые проблемы необходимо срочно решать. В таких случаях как один из вариантов получить желаемое или с у...
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Актуальная информация финансовой индустрии и любопытные факты
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В среднем 2-3 месяца может занять процедура перевода садовой недвижимости в жилую. Об этом рассказали в Федеральной кадастровой палате.
Как пенсионеру РЖД воспользоваться привилегиями
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Персонифицированный учёт в ПФР: теперь и в электронном виде
С 11 февраля в Пенсионной фонде начнут применяться новые формы документов для регистрации граждан в системе персонифицированного учёта.
ПФР в 2019 году назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов
За прошлый год Пенсионный фонд России назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Основную часть назначений (723 тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, право на которые е...
Сведения о трудовом стаже можно будет получить и в МФЦ
Сведения о трудовом стаже можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в МФЦ. Соответствующее постановление вступает в силу 5 февраля.
Россиянам разрешат получать негосударственные пенсии пораньше
Негосударственные пенсионные фонды смогут перечислять гражданам деньги до того, как они официально станут пенсионерами — с 55 лет женщинам и с 60 лет — мужчинам. Соответствующий законопроект Госдума планирует...
ПФР информирует: социальные выплаты повышаются с февраля на 3%
С 1 февраля увеличились некоторые виды социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Льготы для пенсионеров РЖД: досрочная пенсия и перечень прочих привилегий
РЖД или Российская Железнодорожная Компания, которая сегодня входит в число крупнейших транспортных организаций мира, образовалась в 2003 году на базе Министерства путей сообщения. Являясь работодателем, кото...
Российским инвалидам с февраля подбросят чуть-чуть деньжат
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Условия потребкредита буквально «разложат по полочкам». В табличном варианте
Наиболее значимые условия потребительского кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой и требующие согласования с заёмщиком, будут изложены в форме таблицы хорошо читаемым шрифтом, начиная с первой...
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